Emergência em Minas

Marcas da destruição provocadas pelas chuvas e enchentes do Rio da Velhas, em Sabará, um dos municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte castigados pelos temporais durante o fim de semana e ontem (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Minas Gerais enfrenta, em praticamente todas as regiões, um rastro de destruição em decorrência das fortes chuvas. Pelo menos 145 municípios estão em situação de emergência em função do aumento de ocorrências de desmoronamento de casas, enchentes, deslizamentos e inundações. Oficialmente, subiu para nove o número de vítimas do período chuvoso, com dados coletados até as 8h de ontem, sendo as três últimas mortes contabilizadas no fim de semana em Belo Horizonte, Betim e Dores de Guanhães. Mas esse número pode ser superior a 15 vidas perdidas, já que o balanço da Defesa Civil do estado não leva em conta os registros que foram surgindo ao longo do dia de ontem. Entre as ainda não somadas estão as trágicas mortes de cinco pessoas da mesma família soterradas em um carro no Retiro do Chalé, em Nova Lima. Também não estão incluídos os 10 óbitos no desastre de Capitólio, que permanecerão computadas à parte até o fim das investigações sobre o incidente, de acordo com o órgão.





O boletim computa um total de 3.409 pessoas desabrigadas em todo o estado durante o atual período chuvoso, que começou em outubro e vai até março. Já o total de desalojados é de 13.734, enquanto em todo o período chuvoso de 2020/2021 o número chegou a 14.598. Parceiro da Defesa Civil no resgate às vítimas, o Corpo de Bombeiros resgatou até o início da noite de ontem 33 pessoas ilhadas – 27 em Conceição do Pará, três em Ibirité e outras três em Piedades das Gerais. As aeronaves Arcanjo, da corporação, foram usadas para transportar as vítimas. O número de cidades em situação de caos já supera em quase três vezes o total do ano passado, quando 58 entraram em emergência.





Ontem governo de Minas liberou mais de R$ 1,2 milhão para a aquisição de cestas básicas, kits de higiene pessoal, limpeza, colchões e kits dormitório, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec). Até o momento, mais de 10 mil itens de ajuda humanitária (cestas básicas, kits de higiene pessoal, limpeza, colchões, roupas e kits dormitório) foram entregues aos municípios para assistência à população nas regiões atingidas. O governo anunciou ainda um repasse emergencial total de R$ 47 milhões às cidades afetadas pela chuva. O valor será disponibilizado pelo governo federal.





Também um auxílio para os que perderam casas, móveis e outros utensílios foi garantido pelo secretário nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas, que esteve em Betim ontem para verificar os estragos das chuvas: “Pelo governo federal, já fizemos contato com o governo e defesa civil do estado e colocamos todos os recursos do governo federal à disposição: aeronaves da FAB, militares, barcos. Todos os recursos do governo federal estão disponíveis para o estado: socorro, abrigamento, assistência, tudo o que o estado precisar”, afirmou.



Bombeiros e agentes da Defesa Civil em ação no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Betim (foto: Edésio Ribeiro/EM/D.A Press)



Defesa Civil estadual, Polícia Militar (PMMG) e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) continuam os atendimentos aos municípios afetados pelas chuvas, orientando-os sobre as providências que podem adotar por meio de suas coordenações municipais e pela administração municipal, sobretudo quanto à organização dos esforços de enfrentamento dos desastres, e auxiliando no preenchimento da documentação exigida para acesso dessas cidades a recursos do Governo Federal para ações de resposta, restabelecimento, recuperação e reconstrução.





Até o momento, de acordo com a coordenadoria estadual da Defesa Civil mineira, não houve necessidade de acionamento da Copasa, da Copanor ou da Cemig para realizar intervenções visando abastecimento de água e luz, pois estes serviços não foram interrompidos, exceto pontualmente.





GRANDE BH





Somente em Belo Horizonte, foram feitas 128 solicitações à Defesa Civil municipal para o socorro de pessoas em situação de emergência. A maioria dos atendimentos se referiu às vistorias em imóveis particulares nas regionais Noroeste, Barreiro e Pampulha. Mas também houve 32 chamados de deslizamento de encostas, 14 quedas e tombamentos de matas ou rochas e 18 infiltrações em imóveis. No domingo, a capital registrou sua primeira morte em virtude das chuvas em 2022: uma mulher de 42 anos não resistiu depois que sua casa desabou na Vila São João Batista, em Venda Nova.





A Grande BH também sofre com o efeito das tempestades. Nova Lima, por exemplo, teve mais de 600 casas alagadas e 182 pessoas resgatadas. O Bairro Honório Bicalho foi um dos mais atingidos, por causa do aumento do nível do Rio das Velhas. Desde então, há um esforço da prefeitura na limpeza de ruas. O transbordamento do Rio das Velhas também causou transtornos em Sabará, Raposos e Rio Acima, que tiveram muitas ruas alagadas e pessoas desalojadas. Em Betim, o Bairro Citrolândia ficou debaixo d'água , o que causou a morte de um homem de 38 anos, que ficou soterrado.





VALE DO RIO DOCE

As chuvas que atingiram o Vale do Rio Doce no fim de semana também causaram muitos estragos. Um homem de 44 anos morreu depois que a própria casa caiu, em Dores de Guanhães, na noite de domingo. Ele foi retirado dos escombros, mas já estava morto. Outro homem despareceu na enxurrada durante a chuva forte.





O acidente aconteceu quando um talude caiu sobre algumas casas, fazendo várias vítimas, que foram levadas para o Hospital Imaculada Conceição (HIC), de Guanhães, a 64 quilômetros de Dores de Guanhães. Ao todo, foram sete vítimas levadas para o HIC. Segundo a Polícia Militar, três pessoas estavam estáveis e quatro em estado grave. Duas pessoas foram transferidas para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.





O prefeito de Governador Valadares, André Merlo, decretou situação de emergência no município por causa do risco de enchente de grandes proporções na cidade. As projeções feitas pelo Sistema de Comando em Operações (SCO), formado pelo governo municipal e órgãos de segurança, estimam que a cidade pode ter 10 mil desalojados, entre os 55 mil moradores das regiões ribeirinhas. No Bairro Jardim Alice já haviam alagamentos.





Situações dramáticas provocadas pelas chuvas se multiplicavam ainda na noite de ontem. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, o Rio Paraibuna, que corta a cidade, transbordou na altura do Bairro Industrial, Zona Norte da cidade. A situação era de alerta máximo, com risco de transbordamento por toda a cidade, incluindo a Região Central.





Na comunidade de Canjicas, zona rual de Nova Serrana, na Região Central de Minas, o Corpo de Bombeiros localizou no início da noite carro que foi arrastado pela correnteza com duas mulheres no sábado. Elas estavam no carro com um homem. Ao tentar atravessar uma ponte que passa sob um córrego, o carro rodou e a correnteza o arrastou. O motorista conseguiu escapar, porém a esposa e a mãe dele ficaram presas e foram levadas pela força da água. A busca pelas mulheres prosseguia.





Pará de Minas, por sua vez, mantinha ligado o alerta para eventual rompimento da barragem da Usina do Carioca, danificada pela chuva no domingo. Famílias tiveram que ser retiradas das imediações no próprio município e em outros da região.





BALANÇO PARCIAL*

13.734

Total de pessoas desalojadas no estado





3.409

Pessoas desabrigadas até a manhã de ontem





9

Mortes computadas oficialmente no boletim da manhã**





* Boletim divulgado às 8h de ontem

**Não inclui as ocorrências computadas ao longo do dia nem as vítimas do desastre de Capitólio





Fonte: Defesa Civil de Minas Gerais