Bombeiros resgatam cinco corpos no Retiro do Chalé e encerram trabalho

Bombeiros resgataram corpos e retiraram carro da lama (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Terminou na noite desta segunda-feira (10/1) o trabalho de resgate das cinco vítimas do veículo que ficou soterrado depois de ser atingido por um deslizamento de terra, no Retiro do Chalé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O último corpo foi retirado pelo Corpo de Bombeiros no começo da noite. Ninguém sobreviveu.