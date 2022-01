Barragem em Pará de Minas está em risco máximo de rompimento

Prefeitura de Pará de Minas publicou, também, imagens da barragem que está em "situação crítica". Órgão pede que moradores saiam de casa (foto: Prefeitura de Pará de Minas)

A Prefeitura de Pará de Minas recomendou, em um alerta máximo emitido no início da noite deste domingo (8/1), que moradores da cidade que residem próximos à barragem da Usina do Carioca, na zona rural do município, deixem as casas por haver “alto risco de rompimento da barragem”. O “alerta máximo” inclui pessoas que moram em municípios vizinhos, como Onça do Pitangui, São João de Cima, Casquilho de Baixo, Casquilho de Cima e Conceição do Pará.

“Esse é um alerta sério. A Prefeitura e a Defesa Civil recomendam que os moradores abaixo da Usina do Carioca saiam imediatamente de suas casas”, diz o comunicado emitido nas redes sociais do órgão. De acordo com a prefeitura, foi montado um ponto de apoio no bairro Carioca, no posto de saúde e também em um salão do lado da igreja principal do local. "Esse ponto é para abrigar as famílias e pessoas que não tem parentes e amigos próximos que não moram aqui. Pessoas que não tem onde ir", explica Maurício Azevedo, porta-voz do órgão.





A equipe da Prefeitura afirma que as informações que foram recebidas pelos trabalhadores que monitoram a barragem são "preocupantes". Por isso, é "imprescindível" que os moradores deixem o local "imediatamente".