Bombeiro faz apelo para famílias deixarem casa: 'Pelo amor de Deus'

Órgãos de segurança orientaram neste domingo (9/1) para que famílias ribeirinhas que vivem abaixo da Usina do Carioca deixem as casas. “Pelo amor de Deus”, pediu um dos bombeiros militares. Os riscos de rompimento da barragem chegam a 99%. O alerta vale para moradores de Pitangui e Onça de Pitangui, na Região Central de Minas, por exemplo.

“Se ela romper, ela vai estourar Carioca, Onça do Pitangui, vai vir nesta reta, vai chegar, na faixa, atenção, no mínimo 60 metros de altura, vai vir com planta com tudo, toco, vai lavar tudo isso aqui. Então, pelo amor de Deus, foi orientado, nem os militares poderão ficar aqui mais, é todo mundo subir para parte alta, para baixo de Pitangui, é assim que funciona”, afirmou o bombeiro.