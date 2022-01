Segundo a Defesa Civil, o imóvel fica no Bairro JK, na Rua Escrivão Onezio da Silva, às margens do Córrego Fundo. Com o grande volume de chuva, o curso d'água transbordou e varreu a residência.

Casa foi varrida por córrego em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Família que habitava o local já havia sido removida (foto: Facebook/Reprodução)

De acordo com a Polícia Militar (PM), os moradores já estavam avisados do risco e não estavam no local quando a casa cedeu. Informações preliminares dão conta de que a família que morava no local está abrigada em uma escola que, no momento, acolhe os desalojados pela chuva em Igarapé.