Bombeiros confirmam 6ª morte em Capitólio; 20 pessoas estão desaparecidas

Equipe de mergulhadores segue operações de resgate no local do deslizamento da rocha (foto: Corpo de Bombeiro)

Em nova atualização, o Corpo de Bombeiros confirmou a sexta morte no deslizamento de rochas no lago de Furnas, em Capitólio, Região Centro-Oeste de Minas. Ao todo, 27 vítimas já forma atendidas e liberadas e outras 4 seguem internadas. ainsa segundo os bombeiros, 20 pessoas estariam desaparecidas na região do acidente.

Mortes

Segundo o Tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros, 4 embarcações foram atingidas pela rocha. "O Corpo de Bombeiros permanece com equipe de mergulhadores no local, ainda sem previsão de termino das operações, fazendo todas as remoções e resgates, bem como o monitoramento do local".

Dois homens estão entre as vítimas fatais do acidente. Eles ainda não foram identificados, pois foram muito machucados pelo impacto das rochas. Detalhes sobre os outros quatro óbitos ainda não foram divulgados.

Segundo Aihara, todos os corpos foram retirados do local e estão no Posto de Comando do Corpo de Bombeiros recebendo os precedimento de perícia e remoção por parte da Polícia Civil.