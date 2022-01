Moradores registraram momento que o Ribeirão Arrudas transbordou, na Região do Barreiro (foto: Redes Sociais/Reprodução)









Pela manhã, a Defesa Civil emitiu um alerta de chuva de 80 a 100 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h válido até as 8h de domingo (09/01).





A Avenida Teresa Cristina, na Região Oeste e do Barreiro, foi bloqueada por risco de transbordamento do córrego Ferrugem e do Ribeirão Arrudas, entre o fim da tarde e início da noite deste sábado (8/1).