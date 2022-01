20 pessoas estão desaparecidas após rocha atingir lanchas em Capitólio

Pedras do cânion da área turística despencaram de mais de cinco metros de altura, matando ao menos cinco pessoas (foto: Reprodução) O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou que cinco pessoas morreram e há pelo menos 20 desaparecidos no acidente ocorrido em Capitólio, Sudoeste de Minas, na tarde deste sábado (8/1).





Um deslizamento de rochas do cânion do lago de Furnas atingiu ao menos três embarcações.



De acordo com o porta-voz da corporação, tenente Pedro Aihara, dois homens estão entre os mortos. Eles ainda não foram identificados, pois foram muito machucados pelo impacto das rochas. Detalhes sobre os outros três óbitos ainda não foram divulgados.



Resgatados, os corpos ainda não foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. Segundo Aihara, permanecem no posto de comando montado provisoriamente no clube náutico de Capitólio.