Deslizamento de terra: Via Expressa em Contagem é totalmente interditada

Via Expressa em Contagem é totalmente interditada (foto: Redes Sociais/Reprodução) A Via Expressa de Contagem, na altura do bairro Capelinha, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi completamente interditada, neste sábado (8/1), após um deslizamento de terra bloquear a pista.





Desabamento de encosta na Via Expressa, no Bairro Petrolândia, em Contagem pic.twitter.com/H7fkH76rAF %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 8, 2022



De acordo com nota enviada pela Prefeitura de Contagem, um carro foi atingido, mas não houve vítimas. De acordo com nota enviada pela Prefeitura de Contagem, um carro foi atingido, mas não houve vítimas.



Equipes da Defesa Civil, Transcon e Manutenção estão no local no momento para avaliar o risco, remover os entulhos e liberar a via, assim que as condições de segurança foram restabelecidas.





Ainda não há previsão de liberação das pistas.