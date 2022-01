MG espera 370 mil doses na largada da vacinação infantil

''Espero que os pais percebam que é importante se imunizar e levem as crianças para tomar a vacina'' - Fábio Baccheretti, secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais (foto: Fábio Marchetto / SES-MG - 23/7/20)





A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) espera receber em torno de 370 mil doses da vacina pediátrica da Pfizer para distribuição no território mineiro ainda este mês. O número é suficiente para aplicação de primeira dose em cerca de um quinto do público-alvo infantil estimado no estado, que soma em torno de 1,8 milhão de crianças de 5 a 11 anos. Segundo o secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, está confirmada a chegada ao Brasil de 20 milhões de doses no primeiro trimestre destinadas às crianças. No decorrer deste mês, serão 3,7 milhões, distribuídas nos dias 13, 20 e 27. As doses são repassadas pelo Ministério da Saúde aos estados, e destes aos municípios.





“Em Minas Gerais, vão ser cerca de 10% (do total distribuído), aproximadamente 370 mil doses no primeiro mês”, ressaltou. A campanha ainda não tem data para ter início. No entanto, ele garantiu que, assim que chegarem, as doses serão imediatamente encaminhadas aos municípios mineiros. Baccheretti informou ainda que no segundo trimestre – abril, maio e junho –, o país receberá mais uma remessa de 20 milhões de doses destinadas à complementação do ciclo vacinal das crianças.





“Obviamente que isso é contando que toda criança de 5 a 11 anos vá se vacinar. O número de 1,8 milhão é o total. Espero que os pais percebam que é importante se imunizar e levem as crianças para tomar a vacina, porque ela é segura”, alertou o secretário.





Em dezembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da Pfizer pediátrica no Brasil. Na quarta-feira, o Ministério da Saúde anunciou que incluiu crianças de 5 anos ou mais no Plano Nacional de Imunização (PNI). Diferentemente do previsto, o governo recuou e não vai exigir prescrição médica para que as crianças sejam vacinadas, medida que foi fortemente combatida por especialistas na consulta pública promovida pela pasta sobre o tema.





A ordem de vacinação seguirá um protocolo predeterminado, como correu com os demais públicos: crianças com comorbidades e deficiências permanentes; indígenas e quilombolas; depois todo o público de 5 a 11 anos, iniciando pelos mais velhos e seguindo em ordem decrescente de idade.





ALERTA GERAL





Para adolescentes e adultos que ainda não receberam nenhuma dose, o secretário fez um alerta: as chances de morrer são 11 vezes maiores do que as de alguém que completou o esquema vacinal, segundo dados levantados pela SES.





O estudo, feito com dados de dezembro, também aponta que aqueles que tomaram apenas a primeira dose veem a chance de morte diminuir du- as vezes. “Está provado. Não temos dúvida de que precisamos nos vacinar. Esse estudo foi feito pela secretaria para confirmar a vacinação como a única saída para a pandemia”, ressaltou Baccheretti.





Segundo o secretário, há vacina de sobra no estado: foram mais de 40 milhões de doses enviadas pelo Ministério da Saúde até o momento, e 35 milhões já aplicadas. Com isso, segundo o painel do vacinômetro da secretaria, 91,8% da população mineira de 12 anos ou mais recebeu a primeira aplicação; 85,2% já tomou a segunda dose; e a cobertura de reforço já imunizou 16,4%.





“Nossa situação, porém, é bem melhor do que essa, porque a última atualização dos dados de Belo Horizonte foi em 10 de dezembro. Por ser o maior município do estado, tem uma grande influência”, afirmou. Baccheretti informou ainda que mais 500 mil doses da Pfizer chegam hoje a Minas Gerais.





“Temos 679 municípios que não apresentaram nenhum óbito no último mês e 765 nos últimos 15 dias. A tendência é de queda, mostrando o sucesso da vacinação”, destacou. “Completamos cerca de 3 meses e meio na onda verde do estado como um todo, o sistema de saúde não está tendo nenhuma pressão, especialmente de UTI, e a gente vê a incidência que deve subir daqui a pouco (em decorrência da circulação da variante Ômicron), mas a ocupação continua baixa”, acrescentou.





PROGRAMAÇÃO EM BH

Capital mineira, Belo Horizonte deverá ter novos postos de vacinação para a aplicação de doses da Pfizer em crianças assim que os imunizantes chegarem. “Se recebermos do Ministério da Saúde o quantitativo total de doses – o grupo é estimado em 193 mil crianças –, vamos vacinar todas as crianças em sete dias”, disse, na quarta-feira, o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto. “É muito importante que as crianças recebam a vacina antes do início das aulas. Sabemos que a primeira dose já oferece uma importante proteção”, disse.





Entretanto, considerando a projeção divulgada por Baccheretti, dificilmente a cidade receberá o total de doses este mês. Após a entrega das primei- ras doses pelo governo esta- dual, a PBH precisará de dois dias para começar a vacinação, o que deve ocorrer por volta do dia 18. Segundo a prefeitura,o prazo é necessário para a conferência do lote e distribuição aos postos.





DISTRIBUIÇÃO E NORMAS

3,7 milhões de doses de vacina pediátrica deverão ser distribuídas em todo o Brasil, em lotes previstos para os dias 13, 20 e 27 de janeiro





370 mil doses deverão chegar a Minas Gerais neste mês, o equivalente a 10% do total nacional





1,8 milhão é o total estimado de crianças de 5 a 11 anos em Minas Gerais





20 milhões de doses serão distribuídas no país ao longo do primeiro trimestre e igual número chegará entre abril e junho, para completar o esquema vacinal infantil





Protocolos





Poderão se vacinar crianças de 5 a 11 anos





O esquema vacinal será com duas doses, com intervalo de oito semanas entre as aplicações





Será preciso que a criança vá se vacinar acompanhada dos pais ou responsáveis ou leve uma autorização por escrito





O Ministério da Saúde recomendará uma ordem de prioridade, privilegiando pessoas com comorbidades e com deficiências permanentes; indígenas e quilombolas; crianças que vivem com pessoas com riscos de evoluir para quadros graves da COVID-19; e em seguida crianças sem comorbidades, em ordem decrescente de idade





A formulação pediátrica é de 0,2ml (equivalente a 10 microgramas). A tampa do frasco da vacina virá na cor laranja, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação

A vacina tem esquema de conservação diferente, já que pode ficar por 10 semanas em temperatura de 2°C a 8°C