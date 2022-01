Estado apura 6 casos suspeitos de flurona

Agente de saúde faz teste no laboratório na Funed, para onde são enviadas amostras de pacientes com sintomas respiratórios (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 12/3/20)





Seis casos suspeitos de flurona, como é chamada a coinfecção por COVID-19 e influenza, estão em investigação em Minas Gerais, informou ontem a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). "Detalhes das notificações em investigação serão divulgados oportunamente, caso elas sejam confirmadas", completou a SES, por meio de nota, sem informar de onde são os pacientes.





A chamada dupla contaminação, já popularmente conhecida como flurona, é constatada quando os dois testes – para gripe e para COVID-19 – dão positivo. Trata-se de uma designação definida a partir dos termos "flu" (gripe, em inglês) e "rona" (de coronavírus). O médico infectologista Estevão Urbano, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia e integrante do Comitê de Enfrentamento à Pandemia de COVID-19 da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), explica que os sintomas de COVID-19 e influenza são muito parecidos.





"Obviamente, cada pessoa tem um tipo de sintoma, isso é individual. Mas, na média, a maior parte dos sintomas são tosse, dor de garganta, febre, coriza, dor nas articulações. Geralmente, na influenza você não tem perda de olfato, diferentemente da COVID-19, em que muitas pessoas perdem (o olfato). A maior parte dos sintomas são similares. Os quadros da flurona seguem o mesmo padrão. Mas há uma dúvida se a associação de dois vírus distintos poderia gerar formas mais graves", aponta o especialista. Ele explica que pouco se sabe sobre a dupla infecção. "Há um potencial para isso, mas nada de evidência suficiente para a gente afirmar se esses casos seriam mais graves ou não", finalizou.





Em entrevista à rádio Itatiaia, Fábio Baccheretti comentou os casos de coinfecção em investigação em Minas Gerais. Para ele, os quadros não apresentam risco. "Temos seis casos suspeitos. Mas isso é questão de tempo. Teremos casos de coinfecção, mas não estamos vendo uma relação da coinfecção com a gravidade dos casos. Isso que nos deixa tranquilos. Ambos têm vacina. A população mineira, o público-alvo está 85% com duas doses. Ou seja, a coinfecção não deve gerar uma mudança no quadro de internação no estado.”





Ontem, a Prefeitura de Poço Fundo, município do Sul de Minas, confirmou três casos de duplo contágio. Ainda segundo a administração local, todos estão isolados, com sintomas leves. Entretanto, o governo de Minas informou que, até ontem, não havia caso confirmado de coinfecção no estado. Na terça-feira, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que recebeu mais duas notificações de um laboratório privado sobre a possibilidade de caso de flurona. No total, são três casos em investigações epidemiológicas. De acordo com a assessoria da Prefeitura de Juiz de Fora, os dois novos casos foram notificados ontem por um laboratório particular da cidade. A administração municipal, no entanto, não informou o sexo, a idade e o estado de saúde dos pacientes, mas ressaltou que a investigação está em andamento.





CAPITAL MINEIRA





A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou ontem que, até o momento, não há nenhum caso notificado de coinfecção. Em Belo Horizonte, é realizado o teste antígeno para COVID-19 em centros de saúde e unidades de pronto-atendimento (UPAs) para diagnóstico diferencial. Grávidas, puérperas ou pessoas com comorbidade que tiverem sintomas respiratórios, com teste rápido negativo, são submetidas também ao PCR para diagnóstico definitivo.





No que se refere a exames para influenza, conforme protocolo do Ministério da Saúde, esses são disponibilizados para os pacientes que procuram as UPAs sentinelas com quadros gripais, por meio de amostragem. Também é realizado o exame para detecção de influenza em hospitais sentinelas em todos os pacientes internados com quadro de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).





"As amostras coletadas em unidades sentinelas são encaminhadas à Fundação Ezequiel Dias (Funed) para identificação viral, que inclui os vírus da influenza e outros que também causam infecções respiratórias. Caso ocorra coinfecção, a conduta clínica não é alterada: acompanhamento clínico e tratamento com antiviral somente para os casos de influenza", informou por nota.