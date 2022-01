Subida exponencial de casos

Fila para testes de COVID-19 no laboratório Hermes Pardini, em Belo Horizonte: estado registrou 4.585 novos casos da doença somente ontem (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)





Minas Gerais registrou um aumento de 1.052% no número de casos de COVID-19 adicionados a cada 24 horas nos últimos 10 dias, saltando de 398 em 27 de dezembro para 4.585 novas confirmações ontem. E a escalada continua, com total de novos casos cada vez maiores, apontam boletins epidemiológicos da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) do último mês. (Veja gráfico.) Especialista explica que a explosão dos casos registrados a cada dia é consequência do relaxamento das medidas de proteção, das festas de fim de ano e da circulação da variante Ômicron, altamente contagiosa. De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, o cenário pandêmico deve piorar, porém nada de pânico. A tendência, segundo ele, é de que os casos ainda sofram elevação, mas sem influenciar as internações, graças à vacinação e à menor letalidade da variante em circulação.





Ontem, o estado confirmou 4.585 novos casos de COVID-19 em 24 horas. O número é praticamente o dobro dos casos confirmados em igual intervalo na terça-feira, quando 2.410 novas infecções haviam sido registradas. Em 27 de dezembro, o registro diário foi de 398 casos. “A Ômicron será a variante mais dominante no estado. É questão de poucas semanas, e já se sabe que ela é menos grave; além disso, há a vacinação. Então, acredita-se que não haverá uma mudança na pressão nos leitos hospitalares. Existe essa pressão por causa da gripe, mas vai melhorar, é questão de tempo”, disse Baccheretti em entrevista à rádio Itatiaia.







O secretário também explicou o adiantamento da sazonalidade da gripe, quadro já esperado anualmente, e afirmou que o número de casos deve diminuir nas próximas semanas. “Essa gripe é esperada sempre em fevereiro e março. Há realmente um aumento de casos de gripe nesse momento, mas o que vale falar é que não houve uma mudança em relação à letalidade. A influenza não está matando ou internando mais pacientes do que o esperado em outras épocas em que ela também aparecia.” Fábio Baccheretti ainda deixou um recado para a população: “Se alguém não quer se internar, não quer morrer, é vacinar e, por enquanto, máscara e higiene das mãos. É impressionante como as pessoas insistem em não tomar a vacina, mesmo com dados claros que a gente tem. E a Ômicron é muito infectante”.





FACILITADORES





Para o médico infectologista Estevão Urbano, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia e integrante do Comitê de Enfrentamento à Pandemia de COVID-19 da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o descuido em relação às medidas de proteção, como o uso de máscaras, o grande número de deslocamentos para viagens e a participação em reuniões fechadas no Natal e no réveillon, conjugado com a Ômicron explicam o “aumento exponencial” de casos.





Além das festas de fim de ano, o estado também contou com campeonatos importantes e muita festa nas ruas em 3 e 15 de dezembro. Há alguns meses, só era possível entender o reflexo dos eventos e as consequências das aglomerações cerca de 10 a 15 dias após. Isso porque esse era o tempo de incubação, aparecimento de sintomas e testagem das pessoas contaminadas. "Talvez o fator mais preponderante para isso (a explosão dos casos) seja a chegada da variante Ômicron. Essa é uma variante que tem uma capacidade de disseminação brutal, muito maior do que as outras. Portanto, passa de uma pessoa para outra com uma facilidade incrível e os casos explodem em um intervalo de tempo muito pequeno", acrescenta.





MORTES

Doze pessoas perderam a vida para a COVID-19 em 24 horas em todo o estado. Desde o início da pandemia, 56.695 moradores de Minas Gerais já morreram vítimas da doença. O total de casos confirmados chegou a 2.233.159. Desses, 2.155.354 estão recuperados e 21.110 seguiam em acompanhamento ontem.





A Secretaria de Saúde pede para que todas as pessoas continuem tomando os cuidados devidos, como usar máscara, higienizar as mãos e evitar aglomerações. Com esse aumento de contaminações pela variante Ômicron, é importante que todas as pessoas estejam vacinadas com todas as doses propostas.





VACINAÇÃO

Quanto à vacinação no estado, 16.626.713 pessoas já receberam a primeira dose (91,82%). Dessas, 14.930.911 completaram o esquema vacinal e 500.451 tomaram a dose única. Isso significa que 85,22% da população já está completamente imunizada.