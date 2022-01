Alarme soa e leva à prisão de ladrão em supermercado de BH

Prisão foi feita pela PM que cercou o prédio do Supermercado (foto: PMMG/Divulgação)

O alarme do sistema de segurança de um supermercado no Bairro Glória, na Região Noroeste de Belo Horizonte, levou a Polícia Militar a prender um ladrão, de 22 anos, que teria invadido o local para roubar queijos e chocolates.

O fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira (3/1). Quando os militares chegaram ao local, o homem ainda estava no interior do estabelecimento.

Para tentar escapar, ele subiu no telhado, no entanto, com o cerco policial ao prédio, ele ficou acuado e acabou se entregando.

Com o suspeito, foram apreendidos 15 porções de queijos, 15 queijos e 19 barras chocolates que ele havia colocado em duas mochilas. Ao levantar a ficha do suspeito, os policiais constataram que o homem tinha várias passagens na polícia por furto. Ele foi levado para a Ceflan 4, no Bairro Alípio de Melo.