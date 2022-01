Honda atropela e mata motorista de ônibus que conferia defeito no veículo

Motorista do ônibus chegou a encostar o veículo com defeito no acostamento da marginal do Anel Rodoviário (foto: Ramon Lisboa/EM/D. A Press)

Um alerta foi emitido pelas polícias Militar e Civil, que procuram por um homem que atropelou e matou o motorista de um ônibus de turismo da empresa Girotur, por volta das 6h30 deste sábado (1/1), no Anel Rodoviário, altura do viaduto São Francisco. O homem fugiu depois de atropelar o motorista e capotar o carro que dirigia, um Honda Civic.

Segundo testemunhas, o ônibus, que seguia no sentido Vitória, apresentou um defeito e o motorista estacionou no acostamento e desceu para ver o que se tratava. Ele estava junto do veículo, quando surgiu o Honda Civic, em alta velocidade e o atropelou.

A violência foi tão grande, que, depois do atropelamento, o motorista perdeu o controle do Honda e capotou. Testemunhas contaram aos patrulheiros da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que, depois de capotar o veículo, o homem saiu do carro e foi até o local onde estava o motorista do ônibus, e que, em seguida, fugiu correndo.

O motorista do ônibus chegou a ser socorrido com vida, mas morreu a caminho do hospital. Segundo Boletim de Ocorrências da PMRV (BO), ele era natural de Brasília.