2022: veja eventos confirmados para a virada do ano em BH

Réveillon Favorito 2K22





Sediado pelo espaço Star415, em Nova Lima, o Réveillon Favorita 2K22 é uma opção para o público que busca diversidade musical e uma opção totalmente open bar. Com início às 22h do dia 31, a programação, que se estende pela madrugada, contará com nomes como Ícaro & Gilmar, Hugo & Guilherme, Chris Pipino e DJ Fernando Ivens. Os ingressos já estão no terceiro lote.





A organização reitera a obrigatoriedade do comprovante de vacinação ou um teste negativo para COVID-19. A aferição da temperatura também será obrigatória na entrada.





Serviço: Star415 - Rua Star, 415 - Jardim Canadá, Nova Lima – MG, evento com início às 22h. Ingressos no site oficial do evento.





Réveillon do Carretão





Com opções open bar e open food, o Réveillon do Carretão promete uma programação para toda a família. Com show da banda W Ponto Com e DJ convidado, o evento terá queima de fogos e é um atrativo para a população de Contagem e região. O cardápio inclui opções variadas, com entrada, pratos quentes, saladas, assados e um sushi bar.





Serviço: Carretão Trevo - Av. Colúmbia, 960 - Novo Riacho, Contagem – MG, evento com início às 22h. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Zapify





Réveillon Iate 2022





Considerada uma das festas mais tradicionais da capital mineira, o Réveillon Iate, organizado pela Nenety Eventos, tem como atrações confirmadas o MC Don Juan, Ícaro & Gilmar, Marcelinho Lima, Sunga de Pano, Banda Xaaama e DJ Piu. O evento é open bar, com opções de open food para ingressos selecionados. O local, em frente à Lagoa da Pampulha, chama a atenção do público pela sua vista privilegiada.





Serviço: Iate Tênis Clube, Av. Otacílio Negrão de Lima, 1350 – São Luiz, Belo Horizonte - MG, evento com início às 21h. Ingressos podem ser adquiridos pela site do evento





Réveillon Vai Ter Samba 2022





Para os apaixonados por samba e pagode, o Réveillon Vai ter Samba é opção para celebrar a virada do ano. O evento realizado pela S4 Entretenimento é open bar e contará com a participação do Grupo Revelação, Hott, Marra Pura, Thiaguinho Lisboa e DJ Ed Barros. A festa começa às 21h e se prolonga por toda a madrugada.





Serviço: Casa Lagoa Eventos, Clube da Caixa - Av. Otacílio Negrão de Lima, Nº 5, Pampulha, Belo Horizonte - MG, evento com início às 21h. Ingressos disponíveis no site da Central Eventos





Réveillon Viva La Vida

Em sua 11ª edição, a organização dividiu a festa em três ambientes com diversos lounges espalhados pelo local. O Reveillon Viva La Vida possui opções de open bar e open food, com buffet completo. A música, selecionada para agradar todos os gostos, ficará por conta de nomes como Sweet Sound Live Vocal, Banda No Label, DJ Maurício Maoli, VJ Jonathan Pinheiro, Alemão & Pedro Leitte.





Para fechar o evento, uma bateria de escola de samba marcará presença na festa.





Serviço: Espaço Província, R. Walpoli, 75 - Jardim Canada, Nova Lima - MG. Início às 22h. Ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla





Réveillon Topo do Mundo





O Réveillon Topo do Mundo é um atrativo para aqueles que buscam uma vista exuberante para a virada do ano. Em um restaurante localizado "nas alturas", o público poderá acompanhar as queimas de fogos em diferentes pontos da cidade.





No formato pacotes fechados, o menu especial é de autoria do Chef Luiz Carlos Resende com entradas, pratos principais e sobremesas. A música ficará por conta de um DJ convidado.