Fortes chuvas provocam inundações em vários bairros de Ibirité; veja vídeos

Prefeito de Ibirité, William Parreira, fala sobre os estragos provocados pela chuva na cidade (foto: Reprodução/redes sociais)

Fortes chuvas causaram inundações em vários bairros de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), na noite desta terça-feira (28/12) e durante as primeiras horas desta quarta-feira (29/12). O muro de uma residência caiu no Bairro Jardim das Rosas.





A prefeitura de Ibirité, por meio da Defesa Civil, informou que a queda do muro ocorreu devido a falta de drenagem de água eficiente. O volume e a força da chuva ocasionaram o solapamento da base/alicerce do muro de aproximadamente 10m de extensão, que acabou tombando e, consequentemente, atingindo a casa. A estrutura da residência, porém, não foi afetada.

[VIDEO2]





Segundo informações da Defesa Civil, não houve feridos. Todas as pessoas afetadas foram orientadas a não ficarem na residência durante fortes chuvas, também para que fosse possível a retirada dos escombros do muro.





Ainda no Bairro Jardim das Rosas, outras três casas tiveram ocorrências de alagamento por conta do grande volume das chuvas. Ninguém ficou ferido e os moradores foram orientados a procurar outro local para se abrigarem.





A prefeitura de Ibirité está realizando a limpeza e retirada de entulho nas áreas atingidas pelo temporal.





Os moradores estão sendo orientados a saírem das áreas de risco e procurar um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo e, caso não tenham para onde ir, comunicar a um assistente social para que sejam direcionados para o auxílio aluguel.





Equipes do setor de assistência social também trabalham em conjunto com a Defesa Civil, fazendo a vistoria nos locais atingidos.





Situação dos bairros em Ibirité:





BAIRRO CASCATA





Aproximadamente 10 residências no Bairro Cascata foram alagadas devido a elevação do nível de água do córrego, que transbordou. A equipe da Defesa Civil de Ibirité esteve no local e estará nesta quarta-feira (29/12) para avaliação da situação. Ninguém ficou ferido.





BAIRRO VILA IDEAL





Já no Bairro Vila Ideal, algumas residências também foram alagadas devido as chuvas de ontem. Nenhuma pessoa ficou ferida.



PLANO DE CONTINGÊNCIA





Segundo a prefeitura, em 31 de agosto foi apresentado o Plano de Contingência para o período de chuvas 2021/2022. Um dos objetivos do plano era resguardar a vida dos moradores e diminuir as consequências causadas pelas precipitações.





Um mapeamento minucioso das áreas de risco do município foi realizado. Além disso, cenários e medidas a serem tomadas, seja de risco hidrológico ou geológico, também estão contempladas no documento. Informações como abrigos para onde as pessoas poderão ser levadas com segurança, em caso de necessidade fazem parte do plano.