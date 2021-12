Minas será atingido pela chuva que deixou rastro de destruição na Bahia

De acordo com Heriberto dos Anjos, meteorologista do GeoClima, em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, o volume pluviométrico, entre esta quarta-feira (29/12) e 5 de janeiro, pode superar os 150mm. Até hoje, foram registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) somente em dezembro 329,9mm de chuva, em Belo Horizonte.

Nessa terça-feira (28/12), a MetSul Meteorologia já havia afirmado que a preocupação agora é o cenário de chuva para o Sudeste do Brasil. Além disso, alertou que o estado com maior risco de emergência é Minas Gerais, especialmente na virada do ano. A capital mineira pode ter volumes de até 200mm em apenas uma semana. “O cenário de chuva por vezes é muito intenso em curto período, capaz de gerar inundações repentinas e ainda deslizamentos de terra”, informa o boletim.

Além de Belo Horizonte, as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro têm risco de temporais no período, e, portanto, alerta para os deslizamentos de terra, em especial na capital carioca. O excesso de precipitação pode provocar situações de emergência e calamidade em alguns locais.

Segundo o meteorologista, é comum o aumento pluviométrico nesta época, já que dezembro e janeiro são, normalmente, os meses mais chuvosos da região. Além disso, ele esclarece que devido à concentração de nuvens, a temperatura tende a baixar, mas que ainda não é possível saber até quando irá esse período de chuva.

"O que sabemos é que possivelmente teremos acumulados pluviométricos significativos sobre o estado de Minas Gerais. Muito provavelmente o canal de umidade que estava sobre a Bahia ficará sobre Minas Gerais nesses próximos sete dias", explicou.

No Noroeste, parte do Norte, Triângulo, Oeste, Centro, Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata, os acumulados pluviométricos poderão variar entre 100 e 200mm, de acordo com o MetSul.

As áreas em cor vermelha são os volumes pluviométricos previstos para os próximos dias mais significativos no estado de Minas Gerais

Chuvas na Bahia





O Instituto MetSul ainda divulgou, nesta quarta-feira (29/12), um levantamento em que comprova que em nenhum outro lugar no mundo houve tanto volume de chuvas e em área abrangente como o estado da Bahia em dezembro.





O fenômeno La Niña, que desloca águas mais quentes para determinada região, chegou a provocar anomalias nas precipitações no Sudeste Asiático, perto da Indonésia e Papua Nova Guiné. No entanto, se comparado com as anomalias de chuva na Bahia, no mapa, as chuvas registradas no estado são maiores em dimensão geográfica e volumes.





“Dados históricos de estações do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que jamais houve chuva tão volumosa nesta época do ano com marcas muitíssimo acima dos padrões históricos de dezembro, o que explica as inundações catastróficas”, informa o boletim do Instituto.