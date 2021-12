ONG cria projeto para ajudar moradores atingidos por chuva em Salinas

Parte do centro da cidade Salinas foi alagado com a enchente (foto: Reprodução ONG Salinas Sem Limite) Com a chuva da última segunda-feira (27/12), o Rio Salinas, que corta a cidade de Salinas, no Norte de Minas, transbordou. Em decorrência das enchentes, várias pessoas ficaram ilhadas e, até mesmo, perderam todos os bens materiais.





Pensando em uma forma de ajudar essas pessoas, a organização não governamental ‘Sem Limites Salinas’ criou uma campanha para arrecadar doações de alimentos, roupas e dinheiro, via pix.

Com lema ‘Oremos por Salinas’, a campanha está movimentando as redes sociais. No perfil oficial da ONG no Instagram, vários usuários compartilharam a arte oficial do projeto e marcaram o @ do ‘Sem Limites Salinas’.





Os moradores que ficaram desabrigados estão sendo recebidos no centro comunitário municipal e na Arena Fergon (Poliesportivo).







Como ajudar:





Em razão das enchentes, a ONG também está pedindo ajuda de moradores de Salinas tenham barcos.

Chuvas:

A Prefeitura de Salinas informou que choveu aproximadamente 130 milímetros entre segunda-feira (27/12) e terça-feira (28/12). A chuva contribuiu para que as águas do Rio Salinas invadissem algumas áreas residenciais e comerciais, inclusive na área central da cidade.

A força das águas arrastou um caminhão e até mesmo postes de energia elétrica, conforme relatos de moradores. A Defesa Civil ainda está contabilizando os números de famílias desabrigadas e desalojadas.