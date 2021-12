Desafio para os mineiros na hora de pegar a estrada para as férias

NA BR-381, o trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares tem condições ruins ou péssimas em 71% dos 154 km de distância (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Trechos opostos de uma mesma rodovia trazem desafios distintos para quem vai viajar entre este fim de 2021 e o início de 2022 pela BR-381, caminho para o destino de grande parte dos mineiros nas férias e recesso de réveillon. No sentido Belo Horizonte a São Paulo, o volume de veículos, sobretudo de carga, por 583 quilômetros, testa a paciência dos motoristas. De igual frieza os condutores precisam para vencer os obstáculos da via em obras de duplicação no trecho para Porto Seguro (BA) e litoral da Bahia, percorrendo distâncias às vezes superiores a 1 mil quilômetros, onde parte da estrada é conhecida como Rodovia da Morte, pelo grande índice de fatalidades. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) considera que 71% (110 quilômetros) dos 154 quilômetros da BR-381 de BH a Governador Valadares são ruins ou péssimos.





Quase dois anos após as medidas de afastamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus, a vacinação trouxe de volta a possibilidade de ir à praia, ao interior e às cidades históricas com a família e os amigos. Para colaborar com a segurança dos viajantes, a reportagem do Estado de Minas começa hoje uma série que traz as condições e dicas sobre as principais estradas (veja quadro).





O caminhoneiro Lucélio Alessandro Ferreira, de 40 anos, há 20 roda pelas estradas mineiras com destino a diferentes estados do Brasil para entregar flores produzidas na Grande BH. Ele considera que os dois sentidos da BR-381 exigem paciência e atenção, sobretudo por considerar que são viagens muito longas. “Na Fernão Dias, temos um dos tráfegos mais pesados do Brasil, porque ela não liga só BH a São Paulo, mas recebe todo o fluxo pesado de cargas e passageiros que vêm do Nordeste. Vão frutas, verduras e produção industrial. Mesmo com a pista duplicada e o asfalto bom, os viajantes precisam ter mais consciência. Quando pegam um trânsito carregado, ou caminhão pesado e lento nas duas faixas, precisam manter a velocidade controlada, não querer compensar o tempo perdido”, recomenda.





No outro lado, sentido Bahia, a viagem se alonga pela BR-381 até Governador Valadares, onde se toma a BR-116, até Teófilo Otoni, seguindo depois pela BR-418, uma pista mais estreita e muito movimentada nos recessos, rumando a Posto da Mata (BA). O viajante ingressa então na BR-101 até Eunápolis (BA), onde o tráfego é intenso e de lá converge para a BR-367 até Porto Seguro (BA), um dos destinos preferidos dos mineiros. “A BR-381 para a Bahia está melhorando com a duplicação, mas é muito devagar. É uma estrada que já era perigosa, por ter muitas curvas, fica ainda mais insegura com tantos desvios, paradas e bloqueios por causa dos canteiros de obras. Nessa época, entram muitos carros de Minas Gerais e de outros estados e as estradas da Bahia são estreitas. Precisa ter paciência”, aconselha Lucélio Alessandro.





Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), os 154 quilômetros da BR-381 entre BH e Valadares têm 70 (45%) em péssimas condições e 40 (26%) considerados ruins, sendo o restante regular (22 quilômetros) ou bom (22 quilômetros). Os trechos que cortam zonas urbanas são alguns dos pontos onde o asfalto está mais desgastado, com buracos e remendos altos. Algo visível em João Monlevade, na altura do Bairro Cruzeiro Celeste, e adiante 14 quilômetros, em Bela Vista de Minas.





Buracos e interrupções de tráfego para as obras de duplicação da rodovia demandam atenção para os carros tentando driblar os obstáculos do desgaste asfáltico e das obras. Nos 20 quilômetros entre Antônio Dias e Jaguaraçu, as áreas desgastadas se intercalam com trechos já duplicados, mas nem todos abertos, se revezando em zigue-zague entre partes liberadas e segmentos bloqueados que por vezes podem confundir os motoristas.





Para cada dois carros que circulam normalmente pelas vias duplicadas da BR-381 (Fernão Dias) entre Belo Horizonte e São Paulo, um veículo de carga ou ônibus divide a mesma pista, a de maior movimento em Minas Gerais. Mas, em geral, as condições do pavimento estão boas, com pequenos trechos desgastados em Lavras, Campanha e Cambuí, no Sul de Minas.





Planejamento De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a Autopista Fernão Dias, o planejamento dos horários de viagem ajuda a encontrar tráfego menos intenso, uma vez que o fluxo de veículos seja de 10% a 15% maior do que em dias normais. “Durante o período de recesso para as festas de fim de ano, cerca de 3,3 milhões de veículos devem passar pela rodovia entre 23 de dezembro de 2021 e 3 de janeiro de 2022. O fluxo maior deve se concentrar nas extremidades da rodovia, entre Guarulhos e Bragança Paulista e entre Contagem e Itatiaiuçu”, informa.





Os horários de maior movimento em dezembro são das 16h às 20h, no dia 26, e das 7h às 12h, no dia 27. No dia 30, o pior será entre as 14h e as 20h; no dia 31, das 7h às 15h. Em janeiro, o retorno para casa engrossa no dia 2, das 16h às 20h, e no dia 3, das 7h às 12h.