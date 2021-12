Segunda dose da vacina Janssen jé está sendo aplicada em Valadares

Vacina da Janssen está sendo aplicada em segunda dose, na Policlínica Central de Valadares (foto: Tim Filho/Reprodução) As quase 6 mil doses da vacina Janssen recebidas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Governador Valadares na quinta-feira (16/12) já estão sendo aplicadas nesta sexta-feira nas Unidades Básicas de Saúde da área central do município.

A vacinação está sendo realizada nas seguintes unidades de saúde: São Pedro I, II,III, Santa Helena I,II, Santa Terezinha, São Raimundo I e II, Santa Rita III e IV, Jardim Pérola, Esperança e Sala 28 da Policlínica Central.

Para receber a vacina, a pessoa deve levar documento pessoal e o cartão de vacinas que comprove a aplicação da Janssen. A SMS esclareceu que a exigência se faz necessário porque ainda há inconstâncias nos sistemas do Ministério da Saúde, fato que tem dificultado a consulta no site para confirmação da aplicação da dose.

No sábado (18/12), a vacinação acontece exclusivamente na sala 28 da Policlínica das 8h às 12h e na Praça dos Pioneiros das 19h às 21h.

Sábado é a vez dos distritos

Neste fim de semana, as equipes da Estratégia de Saúde da Família do distrito de Baguari estarão a postos para a imunizar a população da região das 8h às 13h, no posto localizado na Rua Marcos José Sírio, nº 86.

Haverá vacinação também nos distritos de Xonin de Baixo e Xonin de Cima, nas ruas Tito Alves nº 51, Xonin de baixo, e Rua Marçal Ciriaco da Silva, n°228, Xonim de Cima.



Nestes dois distritos, as pessoas também poderão atualizar o cartão de vacinas com outras vacinas além das que são disponibilizadas contra a COVID-19.

A SMS informou que é importante que todos levem documentos pessoais e cartão de vacinas.