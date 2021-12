"Corrida" à dose de vacina antigripe em Belo Horizonte

Lincoln Siqueira foi se vacinar ontem, depois de se assustar com sintomas apresentados por amigos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )





Vivendo uma pandemia de COVID-19 e a chegada da variante Ômicron, agora também o registro de surtos de gripe no país preocupa a população. Em Belo Horizonte, o alerta já está ligado, depois de a Secretaria Municipal de Saúde constatar elevação nos atendimentos por doenças respiratórias nos centros de saúde. A procura pela vacina contra a gripe também cresce na cidade, onde a cobertura está em torno de 75% do público-alvo, contra um percentual de 90% preconizado pelas autoridades do setor.

Diante das notícias sobre surtos de gripe, o estudante Lincoln Siqueira, de 25 anos, não teve dúvidas. Foi ao Centro de Saúde Santa Rita de Cássia, que fica no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de BH, em busca da vacina contra a doença. "Fiquei bastante assustado, alguns amigos e pessoas próximas a mim apresentaram sintomas da COVID-19, mas os exames mostraram que era gripe mesmo. Como já tomei minha segunda dose da vacina contra a COVID-19, decidi me proteger contra a gripe também", disse.

Ele contou que uma amiga também foi se vacinar esta se- mana. "Falaram com ela que tinha muita vacina sobrando. Eu estava em dúvida se tinha alguma restrição de idade ou algo assim, mas ela me disse que era pra todo mundo, daí fui lá. Não costumo tomar a vacina da gripe todo ano, mas agora, com o número dos casos aumentando, decidi vir o quanto antes, já que as festas de fim de ano estão chegando, é muito importante a gente se proteger nesse momento", complementou.

A administradora Rachel Haas Gaetani, de 55, também foi ao Centro de Saúde Santa Rita de Cássia em busca da vacina da gripe. Ela disse que leu uma reportagem do Estado de Minas sobre o aumento dos casos e foi se prevenir.

"Eu estava indo ao banco, mas quando li a matéria, fui direto ao posto. Meu filho teve uma gripe muito forte, ficou isolado, com febre, todos os sintomas da COVID-19. Fez o teste e deu negativo. Logo que ele melhorar e o médico autorizar, também vai se vacinar", aponta. Ela acredita que é importante uma divulgação intensa por parte da administração municipal.

Questionada se haverá necessidade de uma nova dose da vacina de gripe para quem já se vacinou, a PBH disse 'que a campanha é anual.

“A definição de data de realização da campanha, assim como o público prioritário, são definidos pelo Ministério da Saúde.''

Surtos de gripe foram registrados em pelo menos cinco estados brasileiros e os cuidados devem ser redobrados. As recomendações seguem as que já estão sendo adotadas para conter o coronavírus, como uso de máscaras, limpeza das mãos e evitar aglomeração.

Além de São Paulo e Rio de Janeiro, Espírito Santo, Salvador (BA) e Rondônia (RO) confirmaram ontem o crescimento nos atendimentos de pessoas com sintomas da influenza em postos de saúde.