Fim de semana com chuva

As chuvas que atingiram ontem praticamente todo o estado, com pancadas e trovoadas devem permanecer até domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Belo Horizonte, Região Metropolitana, Sul, Triângulo, Oeste e Zona da Mata, o céu permaneceu nublado com chuvas esparsas ao longo do dia. As outras áreas tiveram chuvas isoladas. Embora a previsão seja de precipitações até o fim de semana, o que mantém a umidade do ar, as temperaturas não devem cair muito, variando entre 26°C e 28°C na capital mineira.





Na madrugada de ontem, a menor temperatura de BH foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho, 18,5°C. A máxima subiu dois graus e deve chegar aos 28°C. A mínima do estado foi em Monte Verde, no Sul, 17°C. A maior deve ocorrer no Vale do Jequitinhonha e em Montalvânia no Norte de Minas, 33°C. Com a instabilidade, a Defesa Civil de Belo Horizonte chegou a emitir alerta para a possibilidade de chuvas com granizo na tarde de ontem.





Quem mora na capital mineira pode receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





Recuperação

As regiões do Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri continuam enfrentando dificuldades para recuperar as estradas de acesso aos seus distritos e povoados, limpar as vias públicas e reconstruir equipamentos urbanos destruídos pelas chuvas que caíram entre 8 e 12 de dezembro. Palmópolis, no Alto Jequitinhonha, e Águas Formosas, no Vale do Mucuri, receberam máquinas do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) para desobstruir estradas, e estão perto de resolver o grave problema de isolamento de suas comunidades.





Vila Formosa de Minas, distrito de Águas Formosas e Dois de Abril, distrito de Palmópolis, podem ter as estradas liberadas até amanhã. O vereador Alzê Pereira Silva, de Palmópolis, que mora em Dois de Abril, disse que uma máquina do DER-MG atuou ontem, na preparação do acesso ao distrito, próximo à ponte que foi levada pelas águas. “Eu acredito que no sábado (amanhã) o acesso vai ser liberado, porque o aterro é grande”, disse o vereador Alzê. Ele explicou que a equipe do DER-MG está colocando um bueiro metálico (tubulão) para a passagem das águas do Rio Jucuruçu. Em Dois de Abril, a Copasa está finalizando as obras para restabelecer o abastecimento de água potável no distrito.





Operação limpeza

O governo do estado tem auxiliado as prefeituras na limpeza das vias públicas, residências e equipamentos urbanos, como as unidades de saúde. Em várias cidades atingidas, os mutirões estão sendo feitos por voluntários, servidores das prefeituras e governo de Minas. A Defesa Civil estadual enviou a ajuda humanitária para os municípios atingidos. Em Jampruca, os kits de limpeza estão sendo entregues nas residências. A medida, segundo a Defesa Civil Municipal, foi tomada para evitar aglomerações e tumultos.





Ontem, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), depois de contabilizar dados obtidos junto às Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (Compdec), divulgou que nos vales do Jequitinhonha e Mucuri, 690 famílias ainda estão desalojadas e 120 continuam desabrigadas.





Resgate de eletrônicos depois das enchentes

Um grupo de técnicos em eletrônica de Palmópolis, cidade do Vale Jequitinhonha atingida pelas chuvas e pela enchente no Rio Jucuruçu, está recuperando, de graça, os aparelhos eletroeletrônicos que foram inundados nas casas ribeirinhas. O grupo, chamado 'galera da eletrônica', entrou no espírito de solidariedade, assumido por outros profissionais do município, para ajudar a quem precisa.





“Nem tudo está perdido", afirma Josias Almeida Brito, técnico em eletrônica e um dos integrantes do grupo. Ele disse que a sua galera recuperou fornos microondas, geladeiras, televisores, roteadores, fontes, ventiladores, misteiras, batedeiras, aparelhos de som, máquinas de lavar e outros aparelhos. “Uma senhora simples, que mora na beira do rio e que havia perdido todos os móveis, estava muito triste e disse pra gente que não queria perder a sua geladeira. Nós fomos lá e recuperamos. Ela ficou emocionada e nem sabia como agradecer”, disse Josias.





A emoção dessas pessoas simples de Palmópolis é o combustível que impulsiona as boas ações da 'galera da eletrônica', que orienta as pessoas que tiveram aparelhos eletroeletrônicos submersos ou arrastado pelas águas de rios e córregos, para não entrar em desespero, pensando que perdeu o seu bem.





“Se o aparelho não tiver ficado ligado na tomada, debaixo d’água, dá pra recuperar”, comenta Josias. Segundo ele, uma boa limpeza nos componentes eletrônicos pode resolver o problema. Também é importante não ligar o aparelho na tomada sem fazer essa limpeza.





