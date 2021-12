Homem tenta financiar carro com documento de funcionário da própria agência

O homem foi preso em flagrante por estelionato (foto: Detran/PR)

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (15/12), após tentar financiar um carro em uma agência de veículos utilizando um documento de um dos funcionários do próprio estabelecimento. O caso ocorreu em Ipatinga, no Vale do Aço.