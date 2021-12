Municípios correm para liberar vias

Ponte sobre o Córrego do Padre, na BR-367, já recebeu tábuas novas, o que diminui o risco para pedestres e carros que transitam no local (foto: Reprodução Facebook)



As estradas de acesso aos municípios mineiros do Alto Jequitinhonha que foram atingidos pelas chuvas são agora o maior problema para os prefeitos. Sem estrada, os distritos e povoados estão isolados e o acesso está sendo feito pelas motos dos trilheiros, tratores e helicópteros do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.





Em Palmópolis, o prefeito Marcelo Fernandes teve de pedir ontem máquinas emprestadas a outros prefeitos de municípios vizinhos. No entanto, como a maioria dos prefeitos da área também está em apuros, conseguir os empréstimos é missão quase impossível.





“Conversei com prefeitos da região pedindo máquinas, mas eles têm as suas demandas nos seus municípios. Consegui apenas uma máquina com o prefeito Alencar Souto, de Rubim, e essa máquina está vindo pela estrada da comunidade de Chapadinha", iniciou o gestor. "Estamos fazendo o possível para dar certo e liberar as estradas de Jeribá e Dois de Abril”, complementou.





A estrada de acesso ao distrito de Vila Formosa de Minas, em Rio do Prado, município vizinho de Palmópolis, também continua em estado precário. O trânsito não havia sido restabelecido ontem e essa era a grande preocupação do prefeito Admilson Antunes, que se esforçava para resolver o problema do isolamento de Vila Formosa.





Em Machacalis, a prefeitura criou a “força tarefa de enfrentamento dos desastres naturais”, que está trabalhando em tempo integral para diminuir o impacto dos problemas causados à população. A prefeitura informou que está realizando o trabalho com máquinas e caminhões da limpeza nas ruas, com a retirada dos destroços causados pelas enchentes. A água potável está sendo bombeada pelos caminhões-pipa para as caixas d'água, prioritariamente reservatórios dos abrigos e do hospital.





A terça-feira sem chuva na região de Almenara e Salto da Divisa foi animadora para os motoristas que transitam entre as duas cidades pela BR-367. Uma equipe de servidores da Prefeitura de Salto da Divisa pregou tábuas novas na velha ponte de madeira sobre o Córrego do Padre, no Km 3. No fim de semana e na segunda-feira, os automóveis e caminhões estavam passando sobre as madeiras podres da ponte, que está interditada há anos, correndo o sério risco de acidentes. O perigo continua, mas, com as tábuas novas, os buracos no piso de madeira foram cobertos e o tráfego fluiu mais rápido.