Emergência e solidariedade

Cena de destruição em Machacalis, cidade atingida pelas tempestades: em todo o estado, 1.987 estão desabrigadas e 9.605 desalojadas (foto: Prefeitura de Machacalis/Divulgação)





Mais 27 cidades mineiras estão em estado de emergência por causa das chuvas dos últimos dias, segundo decreto do governador Romeu Zema (Novo) publicado na manhã de ontem no Minas Gerais, diário oficial do estado. Somadas aos municípios que já estavam nessa condição, Minas agora tem 58 cidades em emergência, depois de passar por múltiplos desastres, como inundações, enxurradas e alagamentos, que, além de provocar mortes, obrigaram pessoas a deixarem suas casas, com grande comoção social. Depois de castigar as regiões dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri na última semana, as tempestades agora ameaçam mais intensamente o Triângulo e o Sul de Minas, mas há alerta de chuvas em 600 municípios. Hoje, Belo Horizonte também amanhece sob alerta de precipitações de até 40 milímetros (mm). Enquanto isso, prefeitos tentam recuperar estradas para tirar comunidades do isolamento e campanhas para arrecadação de donativos se multiplicam no estado. (Leia mais nesta página.)





De acordo com boletim divulgado na manhã de ontem pela Coordenaria Estadual de Defesa Civil, até agora já são 62 municípios afetados pelas chuvas na temporada 2021/2022, iniciada em outubro e que vai até março. Cinco pessoas morreram, 48 ficaram feridas, 1.987 estão desabrigadas e 9.605 estão desalojadas. Não há nenhum desaparecido. As mortes foram registradas nas cidades de Uberaba, Coronel Fabriciano, Nova Serrana, Engenheiro Caldas e Pescador.





Entre as medidas de auxílio tomadas pelo governo do Estado estão a antecipação do pagamento de seis parcelas de acordo firmado com a Associação Mineira de Municípios (AMM), referente ao ICMS e ao IPVA, e também do Piso Mineiro de Assistência Social. Para esse último, as cidades podem pedir o adiantamento de três a seis parcelas, de acordo com a necessidade local.





O apoio é garantido aos municípios que decretaram situação de emergência, com reconhecimento estadual. Com o aporte, o repasse total do Governo de Minas pode chegar a R$ 5,63 milhões. O valor será utilizado para intensificar o atendimento às famílias atingidas e também fortalecer a reconstrução dos estragos causados pelos temporais.





FOCOS DE PREOCUPAÇÃO





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, mais afetadas pelos temporais, não devem ter chuvas nos próximos dias. “As áreas mais preocupantes agora são o Triângulo e Sul de Minas Gerais. Desde quinta-feira não chove na região do Vale do Jequitinhonha, mas pode haver precipitações isoladas. No entanto, nada comparado às chuvas dos últimos dias”, prevê Claudemir de Azevedo, meteorologista do Inmet.





O alerta de grande volumes de chuva, de acordo com o meteorologista, se concentra nas regiões do Triângulo, Oeste, Alto Paranaíba, Sul e Zona da Mata. “A previsão é de um volume de chuva muito forte no Triângulo, principalmente, e na Região de Divinópolis, para amanhã (hoje) e até quinta-feira (amanhã).” Segundo Claudemir, as chuvas são provocadas por áreas de instabilidade associadas ao calor, alta umidade e a queda da pressão atmosférica.





NA CAPITAL

Já a Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou ontem um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, de 20mm a 40mm, com raios, até as 8h de hoje. Diante dos riscos, o órgão recomenda atenção redobrada, especialmente no trânsito. Entre as orientações: evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva; não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos; não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores; tenha atenção para áreas de encostas e morros; e nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos.





Os moradores de BH podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. A população também pode acompanhar os alertas da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço defesacivilbh.





*Estagiários sob supervisão de Benny Cohen e Rachel Botelho