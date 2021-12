A cada cinco casos de COVID-19 no Sul de Minas um é de Alfenas

Alfenas apresenta tendência de aumentos de casos de COVID-19 (foto: Gilson Leite/divulgação) A Universidade Federal de Alfenas, no Sul de Minas, fez um levantamento sobre os casos de COVID-19 na região. O estudo apontou que a cada cinco casos registrados nas dez maiores cidades sul mineiras, um é de Alfenas.









“A regional de Alfenas permaneceu em crescimento, a de Passos e a de Pouso Alegre registraram estabilidade e Varginha foi de estabilidade para queda. A média móvel foi de 66. O crescimento da regional de Alfenas tem forte relação com o crescimento da incidência no município de Alfenas, que atualmente apresenta a maior média móvel de casos dentre os 10 mais populosos, com uma média móvel 4 vezes maior do que a de Poços de Caldas, o mais populoso da região Sul”, explica professor.





Estudo feito pela Unifal analisou as dez cidades maiores do Sul de Minas (foto: Reprodução estudo)





Alfenas soma 11.282 pessoas infectadas pela COVID-19 e 214 óbitos confirmados pela doença. Em pouco mais de um mês, o município sofreu aumento de quase 300 casos 11 mortes.





“Em tendência de novos casos, cinco municípios iniciaram a semana com crescimento: Poços de Caldas, Pouso Alegre, Passos, Alfenas e São Sebastião do Paraíso. Lavras e Três Corações registraram estabilidade e os demais diminuição”, aponta.





Dados apontam que em relação às novas internações, Poços de Caldas e Alfenas registraram crescimento. Varginha foi a único a registrar estabilidade. Mesmo com essa tendência, o professor acredita que o número de internações não deve sofrer aumento como no pico da pandemia, quando Poços de Caldas e Alfenas sofreram com a ocupação de leitos de UTI para tratamento dos pacientes infectados.