"É preciso ter juízo", diz Kalil

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, pôs um ponto final nas discussões sobre a folia de Momo. “Não é hora de pensar em carnaval. É preciso ter juízo. A situação (da pandemia do novo coronavírus) ainda é grave. Não estamos saindo de uma guerra para cair em outra. Não podemos colocar a população em risco por causa de dois ou três dias de folia”, disse o chefe do Executivo na manhã de ontem.

Segundo Kalil, os recursos públicos municipais que seriam usados no patrocínio do carnaval devem ser destinados às ações contra a pandemia. “Não podemos perder o jogo aos 47 minutos do segundo tempo”, afirmou.

Kalil garantiu que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) não tem características da polícia secreta oficial da Alemanha nazista no sentido de impedir a brincadeira dos foliões. “Não somos a Gestapo. Peço que as pessoas tenham juízo”, ressaltou, destacando que não se pode colocar em risco a vida humana em função dos dias de carnaval.





ESPERANÇA Na manhã de ontem, Kalil e a diretora do Movimento Gentileza e primeira-dama de BH, Ana Laender, visitaram a Horta Comunitária Tudo Saudável, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste da capital. “Esse pessoal toma conta muito melhor deste terreno que o poder público”, observou Kalil ao ver homens e mulheres cuidando do local.

Num terreno público de 9 mil metros quadrados, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste, trabalham 16 famílias dedicadas à preservação ambiental, produção de alimentos e geração de renda de forma sustentável.

Antes de saborear o almoço – salada e mandioca, plantados no terreno –, Kalil fez a entrega de novos equipamentos e melhorias estruturais do projeto Agroflorestas e Hortas Urbanas, realizado no Jardim Vitória pelo Movimento Gentileza, em parceria com a PBH.

Capinando o terreno, José Paulo da Silva, de 66 anos, disse que seu sonho era encontrar um lugar para preparar a terra, semear e colher: “Vim do interior há muitos anos e estou feliz, pois tenho a oportunidade de ensinar a outras pessoas”.

Também satisfeito da vida mostra-se José Ângelo da Silva, de 67. Para ele, a recuperação da área e o destino ao plantio “é formidáve. Afinal, estamos cuidando do meio ambiente e produzindo frutas, legumes e verduras que ajudam no nosso sustento e, com a venda do excedente, geram renda”.