Cidades históricas sem folia

Foi o carnaval que passou... Em mais um ano, as ruas lotadas em Ouro Preto (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press - 10/2/18)





Não há mais brecha para dúvidas: o tradicional carnaval de rua nas cidades históricas de Minas Gerais está cancelado em 2022. Secretários e prefeitos das 30 cidades da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais (ACHMG) decidiram, por unanimidade, pela suspensão da folia.

Representantes desses municípios (veja a lista ao lado) se reuniram ontem na Casa da Ópera, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, para discutir como serão realizados os grandes eventos em 2022, em especial o carnaval. Em decisão unânime, as 30 cidades decidiram não organizar e nem patrocinar o carnaval devido às incertezas de um novo surto de COVID-19, o que colocaria em risco todos os esforços para conter a doença em quase dois anos.

A cadeia produtiva que pulsa sob os tamborins, composta pela hotelaria, setor de bebidas e alimentação, serviços e comércio, não ficará prejudicada – ao menos é o que afirma o presidente da associação, o prefeito de Itapecerica, Wirley Reis. Ele argumenta que as cidades ficarão abertas para os turistas. “Não vamos realizar e apoiar grandes aglomerações, mas as cidades não estarão fechadas ao turismo. Vamos incentivar o turismo cultural, esportivo, cicloviário e rural, porque o turismo é primordial para o desenvolvimento das nossas cidades”, afirma.

Diamantina apenas nas lembranças dos foliões e nos registros de festas passadas (foto: Prefeitura de Diamantina/divulgação - 10/2/18)

Reis diz que o carnaval é, por natureza, uma grande aglomeração de pessoas e fica praticamente impossível fiscalizar o uso de máscaras e álcool em gel durante a folia. “Não existe o distanciamento nessa festa. Então, muito nos preocupa e, por isso, precisamos tomar uma decisão que possa beneficiar a economia e a geração de renda na cidade e deixar que os municípios permaneçam abertos durante e após o período de folia.”





Região dos Inconfidentes As prefeituras de Ouro Preto e Mariana se pronunciaram antes do encontro sobre a não realização do carnaval em 2022 devido à incerteza da evolução da pandemia. O gestor interino de Mariana, Juliano Gonçalves, afirma que existem pessoas que defendem a realização do carnaval por causa do turismo e o aquecimento da economia de maneira geral. Mas ele sustenta que grande parcela da população é contrária à folia porque as cidades ainda não vacinaram 100% da população.

Gonçalves afirma que ainda está em fase de estudos pela Secretaria de Cultura e de Governo para ver a possibilidade de apoiar os artistas locais. "Neste ano, fizemos a Lei Manoel Costa Ataíde, que dá subsídios a esses artistas. Agora vamos estudar o que podermos fazer em 2022", diz.

Para o vice-presidente da ACHMG, o prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, a decisão de não ter o carnaval de rua nas ladeiras da cidade vem da preocupação sobre a suspensão do carnaval em Belo Horizonte, que deverá direcionar todos os turistas e foliões para as cidades do interior de Minas Gerais. “A nossa incerteza em relação à pandemia é tão grande que nem o réveillon vamos realizar. Agora, com a não realização do carnaval em Belo Horizonte, imagine se houvesse um carnaval aqui. Correríamos um risco imenso de aglomeração e não podemos receber e nem acolher todo esse fluxo”, diz.

O prefeito de Ouro Preto afirma que a prefeitura ainda se posicionará, oficialmente, até 15 de dezembro, após conversar com a Liga das Escolas de Samba e associação dos blocos. “Demos esse prazo para que todas as manifestações e ponderações de todos os setores aconteçam.” Mariana também promete se posicionar oficialmente em breve.





E os blocos? A Liga dos Blocos de Ouro Preto – composta pelos blocos universitários Cabrobó, do Caixão, Bloco da Praia e Bloco Chapado – permanecem vendendo os ingressos, alguns com 50% das vendas totais realizadas para pista. “Já esperávamos o anúncio da não realização do carnaval de rua em Ouro Preto, não nos pegou de surpresa”, diz Arthur Carneiro, presidente do Zé Pereira e o Clube dos Lacaios, a agremiação carnavalesca em atividade mais antiga do Brasil, que completa 155 anos em 2022.

“Acredito que a prefeitura deverá fazer um carnaval em formato virtual, assim como foi em 2021, e a gente está organizando como o Zé Pereira vai trabalhar. A gente fica chateado por não se apresentar, mas a saúde é um bem maior”, observa.

Arthur Carneiro conta que durante o ano de 2021 a agremiação folclórica realizou outros eventos e, com isso, a estrutura do Zé Pereira está pronta, mas aponta que nem todos os blocos da cidade estão na mesma situação e dependem da realização do carnaval. “Mas acredito que todos vão participar da festa de forma virtual e segura aqui em Ouro Preto em 2022 e mantermos a esperança de que em 2023 poderemos todos sair às ruas.”





os planos mudaram O prefeito de Diamantina, Juscelino Roque, afirma que é difícil a decisão de não ter carnaval nas cidades históricas tradicionalmente preparadas para receber turista do mundo inteiro durante esse período. “A gente até tinha anunciado que teria carnaval em Diamantina, mas, na semana passada, em uma reunião com o Conselho Municipal de Enfrentamento à COVID-19, decidimos não ter nem o réveillon nem o carnaval como nos moldes como aconteceram antes da pandemia.”

Quem parte leva saudade...





Saiba quais cidades históricas

onde não terá carnaval em 2022





Brumadinho

Baependi

Barão de Cocais

Bom Jesus do Amparo

Conceição do Mato Dentro

Caeté

Catas Altas

Cataguases

Congonhas

Campanha

Diamantina

Itabira

Itabirito

Itapecerica

Januária

Lagoa Santa

Mariana

Nova Era

Ouro Preto

Ouro Branco

Paracatu

Pitangui

Prados

Santa Bárbara

Serro

São João del-Rei

São Thomé das Letras

Sabará

Santa Luzia

Tiradentes

São Tomé das Letras se resguarda





A Prefeitura de São Tomé das Letras, no Sul de Minas, cancelou o réveillon, o pré-carnaval e o carnaval de 2022. Porém, a entrada de visitantes no município continua liberada. Segundo o Executivo, o decreto promulgado pelo Gabinete de Crise Municipal decidiu pela suspensão das festividades no ano que vem por causa da presença da nova variante da COVID-19 no país, a Ômicron. O Gabinete de Crise acredita que a presença da nova variante no país pode produzir "resultados catastróficos”. “Excetua-se o funcionamento de bares e restaurantes, estando liberada a venda de ingressos e mesas para apresentação de música ao vivo, desde que em conformidade com os protocolos sanitários”, explica o decreto da prefeitura em nota.