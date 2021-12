De graça! Contagem vai ter showzaço em parque no domingão (12/12)

O Grupo For You já pensa em aumentar o alcance do projeto para contemplar outros lugares de Contagem (foto: For You Grupo Musical/Divulgação) Com o intuito de incentivar a cultura e ocupação dos espaços públicos, a cidade de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai realizar a primeira edição do projeto “For You no Parque” neste domingo (12/12), às 10h, no Parque Gentil Diniz.

O objetivo é promover apresentações musicais que vão contribuir com manifestações artísticas na cidade, além de estimular a ocupação segura de espaços públicos pela população.

Samuel Amorim, um dos membros do grupo musical, conta que a ideia do projeto surgiu durante encontro entre os integrantes do grupo, que viram a necessidade de contribuir com o desenvolvimento de atividades culturais na cidade e dar ainda mais vida aos parques.

“Faço todos os meses audições fechadas para noivos, mas desta vez pensamos em fazer algo especial, que atingisse toda a população que gosta de música”, afirma.

Segundo o assessor da Superintendência de Parques e Jardins, Rafael Gonçalves Mendes, essa é mais uma oportunidade para a população conhecer o parque, que é considerado um grande patrimônio icônico de Contagem.

“O parque ficou fechado durante um tempo e, agora, com a reabertura, estamos trabalhando para apresentar uma programação cultural permanente, incentivando a população a se apropriar desse espaço público por meio de projetos sustentáveis e culturais”, afirma o assessor.

O grupo “For You” é especialista em apresentações em casamentos, um dos mais conceituados e requisitados no ramo em Contagem, Belo Horizonte e região.

“Nós nascemos aqui, e era nossa obrigação começar esse projeto em nossa cidade. Além disso, com a recente remodelação do casarão que hoje abriga a exposição ‘Matéria plástica: Vida Selvagem’ , entendemos que é uma ótima oportunidade para atrelar o lazer ao entretenimento e cultura”, afirma o músico.