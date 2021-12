Atleta de Contagem é prata no Pan-americano Júnior de trampolim

Vinícius Celestino e Rayan Dutra conquistou a medalha de prata para o Brasil (foto: Ricardo Buffolin/CBG) O atleta Vinícius Celestino, de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, conquistou a medalha de prata para o Brasil no trampolim sincronizado, juntamente com o atleta do Minas Tênis Clube, Rayan Dutra, nos jogos Pan-Americano Júnior. A conquista foi no último fim de semana, na cidade de Cali, na Colômbia.

A edição dos Jogos do Pan Júnior 2021 começou no dia 25 de novembro e se encerrou no domingo (5/12). A competição contou com 3.800 atletas, de 41 países. Apesar de ser sub-23, cada modalidade estipulou uma faixa etária para suas devidas competições.

Ao todo, foram 358 atletas brasileiros, em 38 modalidades. No trampolim, foram quatro brasileiros, sendo dois de Contagem.

O contagense Vinícius, que também ficou na sétima colocação no individual, destaca que gostou muito dos seus resultados, pois o nível estava muito alto, e ainda assim conseguiu classificar para a final.

“Realizei minha série com uma boa qualidade, e saí satisfeito da competição individual e muito feliz com a medalha de prata no sincronizado com a minha dupla, o Rayan Dutra. Foi uma experiência incrível”, diz.

Luara Rezende ficou em quinto lugar no individual, e em quarto no trampolim sincronizado, que disputou junto com a Maria Luiza, da equipe do Rio de Janeiro.

“Estou voltando com resultados que não foram como esperados, mas serviu de aprendizado para retornar mais confiante para os próximos. Foi uma experiência totalmente diferente. Tudo foi novo para mim, e saio com uma sensação de querer mais. Vamos voltar mais focados para fazer melhor ano que vem”, afirma.

O técnico de Contagem e da Seleção Brasileira, Rodrigo Bachur, disse que finalizou mais um campeonato com ótimos resultados.