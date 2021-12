Corpo encontrado em Vargem das Flores pode ser de afogado há quatro dias

represa de Vargem das Flores é balneário muito procurado por banhistas da Grande BH e recorrente em afogamentos (foto: Beto Magalhães/EM/D A Press)

O corpo de um homem encontrado neste domingo (05/12) pode encerrar as buscas por uma pessoa que foi vista se afogando no reservatório de Vargem das Flores, em Contagem, na Grande BH, na última quinta-feira (01/12).Não há informações sobre a idade ou identidade do desaparecido, foi visto por caminhantes que acionaram a Polícia Militar.No fim da tarde de quinta-feira (02/12) o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi chamado para vasculhar o lago após ligações alertando sobre um afogamento nesse que é o terceiro maior reservatório do Sistema Paraopeba e abastece 5% da Grande BH.Desde então, equipes de resgate vasculham a represa. Neste domingo, a polícia Militar solicitou apoio do CBMMG depois que uma guarnição foi acionada por uma pessoa que fazia caminhada e avistou um corpo boiando sobre a lâmina d'água da represa."Vítima do sexo masculino, adulto. Bombeiros deslocam para o local, perícia já acionada", informou o CBMMG. Ainda não se sabe se se trata do mesmo desaparecido.