Ciclista adolescente e motociclista batem em Montes Claros

Bicicleta do adolescente acidentado ficou retorcida após bater em uma moto (foto: CBMMG/Divulgação)

Um rapaz de 17 anos que pedalava na Rua Antônio Lopes Da Silva, Bairro Santos Reis, em Montes Claros, no Norte de Minas, acabou colidindo contra uma motocicleta. Os dois caíram no asfalto, onde ficaram até a chegada dos bombeiros.O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (03/12). A motocicleta era conduzida por uma mulher de 35 anos, que não teve a identidade divulgada.O adolecente foi levado ao pronto-socorro com suspeita de fratura em uma das clavículas. A moto e a bicicleta ficaram retorcidas com o choque.A condutora da motocicleta se queixava de dores no tórax e nos membros superiores, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)."Após os trabalhos de avaliação e imobilização, as vítimas foram conduzidas ao pronto-socorro do Hospital Santa Casa, onde ficaram aos cuidados da equipe médica de plantão", informou o CBMMG.