Acidente esmaga cabine de carreta, na BR-040, e mata motorista

Equipe da Polícia Civil foi ao local para perícia e translado do corpo no rabecão (foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução)

A BR-381, na altura do Km 447 em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, precisou ser interditada na madrugada deste sábado (04/12), por causa de um acidente envolvendo uma carreta, que tombou no local com uma carga de milho.O peso do caminhão acabou esmagando a cabine e matou o motorista, preso às ferragens.Após a retirada do corpo, militares do Corpo de Bombeiros fizeram a contenção do vazamento de óleo da carreta com serragem.O trânsito no local ficou congestionado, aproximadamente dois quilômetros depois da barreira da Polícia Rodoviária Federal.Ainda de acordo com a PRF, o tráfego no local não havia sido liberado até a última atualização desta reportagem.A perícia ainda não tem conclusão sobre a causa do acidente, que aconteceu por volta da 1h35.