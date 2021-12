Ciclista é atropelado e cai em galeria de esgoto em Minas

Depois de ser atropelado, ciclista foi parar dentro de galeria de esgoto (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação )

Azar e sorte andaram juntos em um acidente ocorrido com um ciclista, de 30 anos, na Avenida José Barcelos, altura do número 572, Bairro Vila Militar, em Ipatinga, no Vale do Aço. O ciclista foi atropelado por um veículo Ford Fiesta e depois caiu dentro de uma galeria de esgoto. Apesar da violência do acidente, a vítima sobreviveu.

O fato ocorreu por volta de 2h desta sexta-feira (3/12). Segundo testemunhas, o veículo bateu na bicicleta quando o ciclista estava atravessando a avenida. A vítima foi atirada dentro da galeria.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima estava deitada, dentro da galeria, consciente, com um corte na face e escoriações pelo corpo. Os bombeiros desceram até o fundo da galeria e resgataram o homem com uma prancha longa, apoiada numa maca, que foi içada por cordas.

Depois de resgatado, o ciclista foi repassado ao Samu de Ipatinga, que o levou ao Hospital Márcio Cunha.