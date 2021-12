Homem é morto por cortador de grama, e corpo é achado por filho de 10 anos

Morte de lavrador ocorreu em Ressaquinha, interior de Minas (foto: Reprodução/Google Street View)

Um garoto de apenas 10 anos encontrou o pai morto, preso à uma máquina de cortar capim, nesta segunda-feira (29/11), na área rural de Ressaquinha, na Região do Campo das Vertentes. O equipamento estava parado e sozinho no meio do mato, fato que chamou a atenção do menino, que foi conferir o que estaria ocorrendo. Ao ver o pai inerte e sangrando, o menino correu até a casa e contou à mãe e parentes, que acionaram os bombeiros, por volta das 17h30.

Quando os militares chegaram ao local, na rodovia AMG-420, estrada que liga a cidade à Senhora dos Remédios, encontraram o corpo do homem de 42 anos dentro da máquina de cortar capim, tragado pelo cortador. Uma equipe médica compareceu ao local e confirmou o óbito.

Logo, o local estava lotado, com os vizinhos se aglomerando para ver a cena e também consolar a família. O corpo do homem foi sepultado na terça-feira, no Cemitério de Ressaquinha.