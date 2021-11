Grupo de motoristas de ônibus decide fazer greve em Contagem, na Grande BH

Alguns motoristas não concordam com acordo fechado pelo sindicato. Prefeitura nega grever (foto: Trasncon/Divulgação)

Um grupo de trabalhadores do transporte rodoviário de Contagem (Sintetcon), dissidente da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário da cidade, localizada na Grande BH, se reuniu na manhã deste domingo (28/11) para decidir sobre greve a partir desta segunda-feira. Eles discordam de acordo celebrado pela entidade com o sindicato patronal, após encontro na última quinta-feira (25).

04:00 - 28/11/2021 Lagoinha: as curiosidades que cercam o bairro considerado 'berço de BH' O Sintetcon aceitou uma proposta dos patrões de reajuste de 9% no salário e no vale-refeição dos motoristas, que não concordam. Eles alegam estarem há três anos sem reajuste e reivindicam aumento de 15%. O presidente do sindicato, Santos Rocha, negou que haja adesão da maioria da categoria. "Trata-se de um pequeno grupo de oposição, que tem como intuito tumultuar o processo de negociações." Segundo o diretor, há dois anos que a categoria não tem qualquer reajuste ou recomposição salarial. Ele defendeu o acordo firmado na semana passada e disse que a situação está fechada entre as entidades que representam os patrões e empregados. A Transcon, empresa que gerencia o transporte de passageiros no município, em nota, informou que "no último dia 25, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Contagem - SINTETCON, se reuniu com o sindicato patronal, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano - SINTRAM, resultando em um acordo de reajuste salarial entre as partes." E reiterou que "não há, portanto, indício de greve, perante o acordo firmado entre as partes." Segundo a companhia, circulam na cidade 41 linhas, com 271 veículos e, em média, 75 mil passageiros por dia útil no Sistema de Transporte Coletivo Municipal.