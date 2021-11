Europa e EUA fecham fronteiras para países africanos, após nova cepa

Europa, EUA e Canadá fecham fronteiras para países africanos após alerta da

OMS para avanço da Ômicron, variante que apresenta pelo menos 50 mutações

Nova cepa assusta o mundo





A Organização Mundial da Saúde (OMS) faz alerta máximo e classifica como “preocupante” a variante B.1.1.529 da COVID, chamada de Ômicron, que já apresenta pelo menos 50 mutações, principalmente na proteína do spike, onde foram contabilizadas mais de 30. A Europa, os Estados Unidos e o Canadá já fecharam as fronteiras para vários países da África. O porta-voz da órgão, Christian Lindmeier, disse que muitas semanas seriam necessárias para compreender o nível de transmissão e a virulência da nova cepa do coronavírus detectada na África do Sul.

Aeroporto de Johannesburgo: passageiros que deixam a África do Sul serão barrados em vários países (foto: michelle spatari/afp - 15/11/21)

O coronavírus causou mais de 5,16 milhões de mortes em todo o mundo desde sua detecção na China, no fim de 2019. A Europa, que já superou 1,5 milhão de mortos na pandemia, vive há semanas um preocupante aumento dos casos de COVID-19. A OMS alertou que podem ocorrer mais 700 mil mortes na Europa até março se medidas urgentes não forem tomadas. Na União Europeia, 67,7% da população recebeu ao menos duas doses da vacina, embora as diferenças entre os países sejam notórias.





“A variante B.1.1.529 foi relatada pela primeira vez à OMS pela África do Sul em 24 de novembro de 2021. Esta variante tem um grande número de mutações, algumas das quais são preocupantes”, disse o grupo de especialistas comissionados pela OMS para acompanhar a evolução da COVID-19.





De acordo com a OMS, o surgimento da Ômicron coincide com um momento de alta abrupta nos casos de coronavírus na África do Sul, e testes PCR realizados no país indicam maior capacidade de disseminação da cepa. Por isso, a entidade recomenda que os países aprimorem a vigilância sobre novos casos, emitam novas informações sobre a variante a uma base de dados pública e promovam estudos sobre a cepa, em nações onde há capacidade de investigação clínica.





A comunidade científica aguarda com ansiedade os resultados das primeiras análises da nova variante, especialmente o seu grau de resistência às vacinas. “Esta é preocupante, e é a primeira vez que afirmo isso desde a delta”, escreveu no Twitter o virologista britânico Ravi Gupta sobre a nova variante denominada B.1.1.529. Do ponto de vista genético, ela tem um número de mutações elevado, cerca de 30 delas na proteína spike, a chave de entrada do vírus no organismo.





Com base na experiência de variantes anteriores, sabe-se que algumas dessas mutações podem representar um aumento na capacidade de transmissão e uma diminuição na eficiência das vacinas. "Pensando em termos de genética, é certo que há algo muito particular que pode ser preocupante", disse à AFP Vincent Enouf, do Centro Nacional de Referência de vírus respiratórios do Instituto Pasteur de Paris.





Além disso, preocupa o fato de que o número de casos e o percentual atribuído a esta variante estão aumentando de forma muito rápida na província sul-africana de Gauteng, que compreende as cidades de Pretória e Johanesburgo, onde foi detectada pela primeira vez. "É preciso ser razoável, continuar monitorando e não alarmar completamente a população", ressaltou o especialista do Instituto Pasteur.





AMÉRICA





Estados Unidos e Canadá anunciaram o fechamento de suas fronteiras para viajantes da África do Sul, Botsuana, Zimbábue, Namíbia, Lesoto, Eswatini (ex-Suazilândia), Malaui e Moçambique, a partir da próxima. Somente cidadãos e quem tiver residência permanente nos Estados Unidos entrarão no país vindo dessas nações africanas. “A política foi implementada como precaução à luz de uma nova variante da COVID-19 que circula na África Austral”, explicou um alto funcionário do governo americano, que manteve seu nome em anonimato.

A pandemia de COVID-19 não vai acabar enquanto não houver vacinação global, afirmou Joe Biden (foto: MANDEL NGAN/AFP )

"O presidente Biden prometeu tomar todas as medidas necessárias para manter os americanos seguros e derrotar a pandemia, e esta foi uma medida recomendada pelos especialistas médicos do governo dos Estados Unidos e pela equipe de resposta da COVID-19", acrescentou o diplomata.





Joe Biden disse que o surgimento da nova variante deve encorajar o resto do mundo a doar mais vacinas para os países mais pobres. “Essa pandemia não vai acabar até que tenhamos uma vacinação global”, disse ele em Nantucket Island, em Massachusets, onde está passando o feriado do Dia de Ação de Graças.









"A variante B.1.1.529 foi relatada pela primeira vez à OMS pela

África do Sul em 24 de novembro de 2021. Esta variante tem um grande número de mutações, algumas das quais são preocupantes"

Alerta de grupo de especialistas da Organização Mundial da Saúde

Epidemiologista recomenda

mais agilidade na vacinação





O epidemiologista Geraldo Cunha Cury, professor na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), afirmou ao Estado de Minas que ainda é muito cedo para identificar a gravidade da situação causada pela variante Ômicron, mas acredita que, assim como a Delta, essa pode se tornar um problema, principalmente para para parte da população ainda não vacinada. “O que se sabe é que é um risco porque na África do Sul, por exemplo, tem poucas pessoas vacinadas, o percentual de vacinação lá é muito baixo. Isso vira um caldo de produção de novas variantes", alerta Cury.





Com a descoberta da nova variante, surgem perguntas em torno da vacinação e a sua eficácia contra a nova cepa. Ele acredita que em países com a vacinação adiantada é esperada uma introdução menor da variante. "Em países em que a vacinação está muito avançada, a chance da variante penetrar nessa população é muito menor. Não é falar que não existe, mas ela é muito menor", pontua.





Nessa nova variante foram detectadas 50 mutações, principalmente na proteína do spike, onde foram contabilizadas mais de 30. Segundo o epidemiologista, esse é um local comum de muitas mutações, mas ainda assim, não se pode presumir o nível de adoecimento da população apenas pela quantidade de mutações. Contudo, ele alerta que na África do Sul, a nova variante já tem predominado até mesmo em relação a variante delta.





"É uma coisa que chama muita atenção e requer muito cuidado. Volta a questão central. Rapidamente as pessoas têm que ser vacinadas com as duas doses e os adultos com a dose de reforço, inclusive como já foi determinado pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC)", finalizou.





* Estagiário sob supervisão do subeditor Paulo Nogueira













‘Situação evolui rapidamente’





A nova variante do coronavírus detectada na África do Sul, aparentemente muito contagiosa, fez com que vários países europeus, onde a pandemia se agrava há semanas, decidissem ontem fechar as fronteiras aos viajantes procedentes de vários Estados do sul da África. O primeiro país a se blindar foi o Reino Unido, que anunciou a proibição de entrada de pessoas

procedentes de seis países da África: África do Sul, Namíbia, Lesoto, Zimbábue, Botsuana e Eswatini (ex-Suazilândia).





Ontem, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou no Twitter que vai propor "ativar o freio emergencial para interromper os voos procedentes da região do sul da África", durante uma reunião prevista para as próximas horas. "A situação está evoluindo rapidamente, queremos ter as máximas garantias para frear a expansão desta variante", disse à AFP um porta-voz da Comissão Europeia.





Mas vários países, como Alemanha, França e Itália, não esperaram a determinação de Bruxelas. "A última coisa que precisamos agora é uma nova variante que cause mais problemas", disse o ministro da Saúde alemão Jens Spahn, país onde o coronavírus avança com força há semanas. A Itália também anunciou que proibirá a entrada em seu território de qualquer pessoa que tenha permanecido no sul da África nos "últimos 14 dias". Essa nova variante também fez com que as principais Bolsas europeias abrissem com quedas superiores a 3% e reduziu o preço do barril de petróleo.





A variante B.1.1.529 tem um número "extremamente alto" de mutações e "podemos ver que tem um potencial muito alto de propagação", estimou o virologista brasileiro Tulio de Oliveira, que mora na África do Sul e é diretor do KRISP, um centro especializado no estudo do coronavírus em Durban, onde já foi descoberta a variante beta no ano passado.





A África do Sul, que é oficialmente o país mais afetado pelo vírus no continente, registrou até agora 77 casos da variante, principalmente em jovens, segundo o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis (NICD, na sigla em inglês). Também foram registrados casos na vizinha Botsuana, em Hong Kong e em Israel, em uma pessoa procedente do Malaui.





O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, anunciou o endurecimento das restrições sanitárias, como o fechamento de bares e restaurantes às 17h locais e a polícia "se prepara" para novas manifestações e distúrbios, diante da rejeição social às novas medidas. O país, onde já está em vigor um confinamento parcial, viveu no fim de semana passado violentos protestos em diversas cidades, entre elas Rotterdã e Haia. Na Bélgica, o aumento dos casos e das hospitalizações vinculadas à COVID é "maior que as previsões mais pessimistas", segundo o primeiro-ministro Alexander De Croo, cujo governo fará uma reunião de emergência nesta sexta-feira para decidir novas medidas. Na França, o governo também fez anúncios sanitários, direcionados principalmente a acelerar a vacinação e a aumentar as precauções para evitar que o número de casos dispare. O laboratório alemão BioNTech, sócio da Pfizer, espera ter em duas semanas os primeiros resultados dos estudos que determinarão se a nova variante de covid-19 detectada na África do Sul é capaz de escapar da proteção da vacina. "Iniciamos de maneira imediata estudos sobre a variante B.1.1.529, que difere claramente das variantes já conhecidas porque tem mutações adicionais na proteína spike característica do vírus Sars-Cov-2", afirmou um porta-voz do laboratório à AFP.





CORONAVAC





A União Europeia (UE) vai permitir a entrada de viajantes vacinados contra a COVID-19 com a CoronaVac, vacina do Butantan e da farmacêutica chinesa Sinovac. A decisão passa a valer em 10 de janeiro de 2022. Assim, os países europeus passam a focar no status de saúde do viajante e não mais no seu país de origem. A recomendação é de que os turistas tenham concluído a série de vacinação (primeira e segunda doses) há menos de nove meses da data da viagem ou recebido uma dose adicional. Será necessária a apresentação de teste de PCR negativo antes da viagem.





O comunicado autoriza ainda o ingresso de pessoas que tiveram a doença e se recuperaram. Os países terão liberdade, entretanto, para aceitar ou não a entrada de viajantes nessas condições.





Crianças e adolescentes entre os seis e 17 anos ainda não vacinados poderão viajar para a União Europeia com um teste PCR negativo feito antes da partida. Os países do bloco podem ainda exigir testes adicionais após a chegada, quarentena ou autoisolamento. Crianças menores de 6 anos estão liberadas dessas exigências. A vacina CoronaVac teve seu uso emergencial aprovado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1º de junho deste ano.