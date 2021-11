Contagem amplia o número de ônibus circulando à noite e nos fins de semana

Nos dias úteis, 23 viagens foram adicionadas, sendo 15 no período noturno e oito entre 11h e 18h. Nos fins de semana, os ônibus rodam em 48 novos horários (foto: Janine Moraes/PMC)

A cidade de Contagem, na Região Metropolitana de BH, ampliou o número de viagens dos ônibus noturnos e dos fins de semana. Desde segunda-feira (22/11), a operação do transporte público municipal conta com 71 novos horários nos dias úteis, sábados e domingos.

Nos dias úteis, 23 viagens foram adicionadas, sendo 15 no período noturno e oito entre 11h e 18h. Nos fins de semana, os ônibus rodam em 48 novos horários — 25 aos sábados e 23, aos domingos. As novas viagens estão distribuídas entre 21 linhas de todas as regionais de Contagem.

De acordo com a administração municipal, desde o início da pandemia, o transporte público funcionava com operação restrita devido à redução do número de passageiros transportados.

O diretor de Transportes da Transcon, Luís Castilho, esclarece que quando o comércio e as instituições de ensino voltaram a funcionar normalmente, as pessoas ficaram sem opções para circular, já que várias linhas ainda estavam rodando com horários reduzidos e a ampliação passou a ser a principal demanda dos moradores.

“Após diversos estudos da demanda, depois do pico da pandemia, foi possível atender aos pedidos da população e acrescentar novos horários, melhorando a oferta do serviço”, afirmou.

Segundo a prefeitura, a Transcon já havia adicionado 162 horários ao quadro. Com essa ampliação, o cidadão tem 233 novas viagens à disposição.



Desde julho, quando a autarquia começou a aumentar o funcionamento do transporte público, 90% das linhas já foram revisadas, com acréscimo de viagens.

Ampliação por regional

Confira o número de novos horários e as linhas que tiveram ampliação em cada regional: