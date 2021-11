Começaram hoje as reuniões para discussão do projeto do Rodoanel

Reunião realizada hoje na Cidade Administrativa para discutir o projeto do Rodoanel (foto: Seinfra/Divulgação)

Uma audiência pública foi realizada na tarde desta segunda-feira (22/11), na Cidade Administrativa de Minas Gerais, para discussão sobre o projeto do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte. O encontro foi conduzido pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) e prefeitos dos municípios do Médio Paraopeba e da Grande BH – impactados diretamente pelo projeto –, que tiveram a oportunidade de fazer considerações sobre o traçado.



Durante a reunião foram ressaltados os principais pontos do projeto e as alterações no traçado feitas a partir das contribuições recebidas na primeira Consulta Pública, que terminou em abril.



O subsecretário Gabriel Fajardo relembrou que o projeto já havia passado por uma alteração na Alça-Sul. “Foi feita uma proposta pela Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente de Minas Gerais (Amda) e pelo Fórum Permanente do São Francisco para um trecho com menor complexidade técnica e impacto socioambiental. Assim, o traçado deixou de passar por Casa Branca e pela Serra da Calçada, margeando agora o Olhos D’Água, ligando a BR-040 sentindo Rio de Janeiro”, detalhou.



A reunião contou com a participação dos representantes dos municípios de Belo Horizonte, Betim, Ibirité, Nova Lima, Santa Luzia e Ribeirão das Neves. Durante a sessão, os representantes dos municípios e da sociedade civil tiveram oportunidade de apresentar sugestões e questionamentos sobre o traçado. As contribuições serão analisadas pela equipe técnica da Seinfra.



Divergências



Dentre os principais pontos de divergência sobre o traçado do Rodoanel está o fato de o projeto do estado cortar o município de Betim ao meio, o que tem gerado insatisfação do chefe do Executivo da cidade.



A Prefeitura de Betim alega que o traçado proposto pelo estado vai gerar novos pontos de estrangulamento do trânsito já pesado das BRs 381 e 262 e, ainda, na região da Área de Proteção Ambiental (APA) Várzea das Flores – localizada na divisa entre Betim e Contagem.



Na audiência pública, o prefeito de Betim, Vittorio Medioli, apresentou a proposta de um novo traçado, criticou a forma como o governo de Minas está conduzindo as discussões sobre o Rodoanel e disse que "nunca fomos ouvidos".



Próxima audiência será nesta terça (23/11)

Amanhã, será realizada outra audiência presencial, às 13h, no Auditório o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG), na Avenida dos Andradas, 1120, 11° andar, no Centro de Belo Horizonte.



A audiência será transmitida ao vivo pelo A audiência será transmitida ao vivo pelo canal da Seinfra no YouTube e não será permitida a participação on-line via chat. Será permitido a participação oral dos interessados durante a sessão pública presencial, com uma duração de 3 minutos por pessoa, respeitando as regras de organização do evento.



As manifestações que não forem respondidas durante as sessões públicas, em razão da indisponibilidade de tempo, poderão ser formalizadas por escrito ao e-mail rodoanelmetropolitano@infraestrutura.mg.gov.br.



As contribuições recebidas serão registradas e analisadas quanto ao seu eventual aproveitamento e o resultado dessa avaliação integrará o Relatório Final da Audiência Pública.

Consulta Pública em andamento

Também está em andamento a consulta pública do projeto. Sugestões, contribuições e questionamentos sobre o modelo proposto deverão ser endereçadas ao e-mail rodoanelmetropolitano@infraestrutura.mg.gov.br, até o dia 25 de novembro.