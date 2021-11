Remodelado, casarão do Parque Gentil Diniz será reaberto em Contagem

Os moradores de Contagem e quem for visitar a cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma nova opção de entretenimento, lazer e cultura. O casarão do Parque Gentil Diniz será reaberto ao público a partir desta terça-feira (23/11) com duas novidades: a estrutura foi toda remodelada e pintada, e recebe a exposição “Matéria Plástica: Vida Selvagem”.

A mostra, um desdobramento da parceria entre a Prefeitura de Contagem e a Aliança Francesa, ficará disponível aos visitantes até o último dia deste ano, 31 de dezembro. A exposição acontece no horário de funcionamento do parque, de terça-feira a domingo, das 8h às 17h.

Com 22 painéis, de 58cm de largura por 118 cm de altura, a montagem traz um aspecto de revista em tela, alertando para a acumulação de dejetos no meio ambiente aquático. Em uma exposição trilíngue (francês, português e inglês), há referências às experiências pelo mundo, além de fazer do plástico um ator do dia a dia e como ele faz a natureza ficar “selvagem”.