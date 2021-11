Bombeiros podem árvore com ameaça de queda e que tinha raiz apodrecida

Bombeiros optaram pelo corte da árvore pois sua raiz estava comprometida (foto: Gladstone Rodrigues/EM/DAPress)

Soldados do Corpo de Bombeiros tiveram de fazer a poda de uma árvore de grande porte, na manhã deste sábado (20/11), na Rua dos Aimorés, entre Avenida Getúlio Vargas e Rua Maranhão, no Bairro Funcionários, zona leste da capital. Ela corria risco de queda.Parte da galhada da árvore caiu na rua sem, no entanto, atingir nenhum veículo ou residência. Quando os bombeiros chegaram ao local, perceberam que havia o risco de queda e, por isso, foi feito o corte da mesma.Nas regiões dos bairros São Lucas, Serra e Funcionários, têm acontecido o problema com frequência e podas de árvores são necessárias. Na maioria dos casos, um besouro originado da Amazônia, conhecido como metálico, por causa da coloração de sua casca, é o responsável pela morte da árvore.A destruição da árvore se dá pea reprodução do animal, que acaba cuasando o apodrecimento da raiz e provocando a morte da árvore.