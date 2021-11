PRF-MG faz a maior apreensão de drogas da sua história: 8,7t de maconha

A maconha estava escondida no meio da carga de carne de porco, numa das carretas, e na outra, num fundo falso da carroceria (foto: PRFMG/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Minas Gerais fez a maior apreensão de drogas de sua história, na tarde de sexta-feira (19/11), no quilômetro 773 da BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Foram 8,7 toneladas de maconha, avaliadas em R$ 18,8 milhões. A quantidade era tão grande, que a pesagem só terminou na metade da manhã deste sábado. Cinco homens e uma mulher, com idades entre 23 e 37 anos foram presos.

A droga estava em dois caminhões-baú, uma carregada com carne de porco, onde estavam, em meio à carga, 5,5 toneladas de maconha. Na segunda, em meio à carga de bebidas energéticas, mais três toneladas de maconha, escondida em um compartimento secreto dentro da carroceria.

Os caminhões foram parados pelos patrulheiros, depois que os policiais suspeitaram das placas do veículo. Numa verificação, constatou-se que ambas eram clonadas. Além dos caminhões, um veículo, que fazia a escolta das carretas, foi também identificado e apreendido.

A droga saiu do Paraná com destino a Juiz de Fora, e, se comercializada, poderia render aproximadamente R$ 19 milhõesaos traficantes. Essa apreensão supera outra, de cinco toneladas, ocorrida em maio de 2020, em Montes Claros, no Norte de Minas.

Segundo os patrulheiros, no veículo estavam um homem e uma mulher, que se passaram por um casal, com o intuito de despistar o patrulhamento. Em cada um dos caminhões havia dois homens.