Chuva: BH tem novo alerta de risco geológico até segunda-feira (22/11)

10h17 - Em virtude do volume das chuvas previstas para as próximas 48 horas, existe a possibilidade de risco geológico moderado até segunda-feira (22). Atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. pic.twitter.com/vQhQL1XH7K %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) November 20, 2021

A temporada de chuvas que se iniciou em Belo Horizonte já é mais rigorosa do que a passada. A Defesa Civil de BH já emitiu pelo menos oito alertas de riscos geológicos, o dobro do total registrado no período chuvoso passado, de outubro de 2020 a março de 2021, quando se dispararam quatro alarmes em seis meses.





Eles soam toda a vez o volume de chuva em até três dias ultrapassa 70 milímetros (mm), sendo moderados quando acima de 50mm. Traduzem a saturação elevada do solo, que pode resultar em desabamentos, deslizamentos e desmoronamentos.

"Em virtude do volume daspara as próximas 48 horas, existe a possibilidade de risco geológico moderado até segunda-feira (22). Atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros,", tuitou a Defesa Civil de BH.O órgão recomenda atenção a sinais de dano ao solo ou a construções e cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Caso sejam observados trinca nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo e e inclinação de poste ou árvore, ligue imediatamente para a Defesa Civil, pelo telefone 199.