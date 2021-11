Kalil marca nova reunião para tentar evitar greve de motorista de ônibus

Prefeito de BH, Alexandre Kalil (foto: LEANDRO COURI/EM/DA PRESS)



A greve dos motoristas do transporte público de Belo Horizonte, prevista para a partir da próxima segunda-feira (22/11), será debatida no mesmo dia, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). A expectativa da Prefeitura de BH e do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de BH (SetraBH) é de que o movimento seja suspenso até a realização da reunião.





A nova reunião para mediação foi definida em um encontro de cerca de quatro horas entre a manhã e a tarde desta sexta-feira (19/11), na Prefeitura de Belo Horizonte. Os trabalhadores cobram um reajuste salarial que, segundo a classe, não é concedido há dois anos.





Participaram do encontro na sede do Executivo, na Região Central da cidade belo-horizontina, o prefeito Alexandre Kalil (PSD); o vice-prefeito Fuad Noman (PSD); o procurador-geral do município, Castellar Guimarães Filho; o presidente da Empresa de Transportes e Trânsito de BH (BHTrans), Diogo Prosdocimi; o secretário de Obras e Infraestrutura, Josué Valadão; o presidente do SetraBH, Raul Lycurgo; e integrantes do TRT.





Os motoristas decidiram na quinta-feira (11) da semana passada, durante assembleia organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTRBH), iniciar a greve a partir de segunda-feira. A confirmação se deu nessa quinta-feira (18), a partir de comunicado à Prefeitura de BH.





Ainda nesta sexta, STTRBH e SetraBH vão se encontrar, quando a reunião de mediação envolvendo o TRT será apresentada. A partir de então, será possível observar se o movimento grevista vai aguardar esta reunião na Justiça ou iniciar a greve.





"O assunto é grave, e gravíssimo. Nós tentamos intermediar, conseguimos com sucesso. O TRT vai antecipar a reunião de conciliação para segunda- feira, e os trabalhadores vão entender. O Setra quer negociar, não é assunto da Prefeitura de BH. O assunto é grave, não é com grito que se resolve. Temos que trabalhar. Não é assunto da prefeitura, estamos intermediando, é um momento difícil para todos. Esperamos que esta reunião na segunda, o Setra vai reunir agora de tarde para definir a reunião na segunda", afirmou Kalil, nesta sexta, após a reunião.





O STTRBH afirma que, antes do demorado encontrado desta sexta-feira, cinco tentativas de acordo foram realizadas entre a categoria e representantes do Setra-BH, sem sucesso. A última aconteceu no dia seguinte à assembleia, na última sexta-feira (12).





Apesar do planejamento do movimento grevista, a paralisação não seria de toda a frota e seguiria as diretrizes da Lei número 7.783, que dispõe sobre o direito à greve no país. Ao menos 30% dos ônibus iriam continuar circulando neste período em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.