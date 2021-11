Uberaba inicia hoje (19/11) aplicação da 3ª dose para pessoas acimas de 18

Na próxima semana, Uberaba vai finalizar a imunização em drives e aumentar o número de unidades de saúde para receberem a campanha de vacinação contra COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



O município de Uberaba inicia hoje (19/11) a dose de reforço para todas pessoas acima de 18 anos que tenham completado 5 meses da 2ª dose e que foram imunizadas com a Pfizer, AstraZeneca e Coronavac.Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a decisão acompanha nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde na última quarta-feira (17/11) e que aponta a necessidade da 3ª dose.Conforme consta na nota, a vacina a ser utilizada para a dose de reforço deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Pfizer) ou, de maneira alternativa, com a Janssen ou AstraZeneca, independente do esquema vacinal primário.“A nota aponta que o avanço da vacinação contra a COVID-19 no Brasil já permitiu alcançar notáveis ganhos em saúde pública, reduzindo de maneira significativa a ocorrência de casos graves e óbitos. A vacinação de toda a população acima de 18 anos com a dose de reforço se faz necessária, tendo em vista que estudos mostraram que existe uma tendência à redução da efetividade das vacinas contra a COVID-19 com o passar do tempo”, destacou a Secretaria de Saúde de Uberaba.Já a coordenadora da Comissão de Vacinas de Uberaba, Ana Vera Abdanur, ressaltou que é muito importante que toda a população se atente ao cartão de vacinas e compareça aos postos de vacinação.“A dose de reforço é fundamental para manter o controle do coronavírus e agora com essa decisão do Ministério da Saúde, todos devem buscar essa imunização, dentro do prazo de 5 meses que tomou a 2ª dose”, alertou Abdanur, que completa que a imunização com a segunda dose de AstraZeneca, que passou por períodos de falta de estoque, tem previsão para ser finalizada no calendário de vacinação do município na próxima terça-feira (24/11).“Felizmente é baixa a falta de procura de segunda dose em Uberaba”, destacou Abdanur, na manhã de hoje (19/11), em entrevista à Rádio JM.Já sobre a situação atual da vacinação com a primeira dose dos adolescentes, ela informou que nessa semana houve um aumento de procura, mas ainda não foi atingida a meta desta faixa etária. “Nós vamos começar a vacinação itinerante na zona rural e já na próxima semana nós finalizaremos os drives, já que vamos aumentar o número de unidades de saúde para receberem a vacinação; a nossa previsão é adaptar um total de 13 unidades, sendo que cinco ou seis vão ficar abertas de segunda a sexta até às 20h; hoje são duas que vacinam até este horário”, informou.Neste momento, a vacina contra a COVID em Uberaba está sendo administrada no Shopping Uberaba (drive e a pé), no Praça Uberaba Shopping (no 2ª piso, ao lado da Praça de Alimentação) e nas unidades de Saúde Aluízio Prata; George Chireé; Maria Tereza; Dr. Romes Cecílio; Ézio de Martino, que está administrando na Igreja Nossa Sra. das Graças; além da Álvaro Guaritá e Valdemar Hial Junior.