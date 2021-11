Motoristas de ônibus de BH entram em greve a partir de segunda (22/11)

Motoristas de ônibus entram em greve a partir de segunda-feira (22/110 em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A próxima semana começará com greve no setor de transporte público de Belo Horizonte. Motoristas de ônibus - e trabalhadores do setor, de forma geral - confirmaram a paralisação da categoria a partir da próxima segunda-feira (22/11).









“Não queríamos prejudicar ou fazer greve em um momento desse, mas infelizmente é a única forma”, disse o presidente do sindicato, Paulo César da Silva, em entrevista ao Estado de Minas. “Os trabalhadores não têm o que comer em casa. Essa é uma questão social, não mais uma questão de negociação salarial”, completou.





Cinco tentativas de acordo foram realizadas entre a categoria e representantes do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH), sem sucesso. A última, no dia seguinte à assembleia, na sexta-feira (12/11). De acordo com Paulo, as empresas não apresentaram sequer propostas alternativas e mantiveram a posição de reajuste zero.





Em nota divulgada na ocasião, o Setra reconheceu as dificuldades e reivindicações da classe laboral e pontuou que a falta do reajuste se justifica pelo “completo e absoluto esgotamento financeiro diante da completa omissão da BHTrans e do Poder Concedente”.





O sindicato explica, ainda, que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) não aplicou os reajustes obrigatórios tarifários de 2017, 2019 e 2020. Nenhum representante da BHtrans esteve presente nos encontros de negociação, apesar de convidados.

"Os trabalhadores não têm o que comer em casa. Essa é uma questão social, não mais uma questão de negociação salarial" Paulo César da Silva, presidente do STTRBH







Não há informações, até o momento, se a greve se estenderá para a Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Parte da frota continuará circulando durante a paralisação





Em assembleia, rodoviários aprovaram estado de greve na última quinta-feira (11/11) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) A paralisação não é de toda a frota e seguirá as diretrizes da LEI Nº 7.783, que dispõe sobre o direito à greve no país. Ao menos 30% dos ônibus devem continuar circulando neste período em Belo Horizonte.





“O trabalhador está mobilizado, não estamos aqui para fazer nada desordenadamente nem desrespeitando as legislações”, afirmou o presidente.





Desde 2019, os motoristas de ônibus vêm passando por cortes e perdas de benefícios. O abono salarial, que é convencionado, foi retirado junto ao tíquete de alimentação no período de férias. Além do parcelamento, em seis vezes, do 13º salário em 2020.

Além do reajuste salarial de 9%, entre as reivindicações dos motoristas estão o Ticket de alimentação de R$ 800, o pagamento do Ticket no atestado, remoção do banco de horas, abono salarial de 2019 e 2020. A retirada da limitação do passe livre, manutenção do passe livre para o afastado e melhoria no plano de saúde também fazem parte da negociação.





A reportagem entrou em contato com o Setra e com a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da BHtrans, e aguarda resposta.