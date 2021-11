Contagem vai 'buscar em casa' adolescentes que não tomaram 2ª dose

Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde da cidade vai passar de casa em casa para convocar os adolescentes a passar em um posto e garantir a imunização. Isso acontece por causa do baixo retorno da faixa etária entre 12 a 19 anos na busca pela vacina contra COVID-19.

Dados do Vacinômetro, do governo estadual, mostram que Contagem aplicou a primeira dose em 48.277 adolescentes entre 12 e 19 anos (10% do total de primeiras doses aplicadas na cidade). A segunda dose, porém, só foi aplicada em 7.457 deles (ou 15% dos que receberam a dose inicial). Os números foram consultados nesta quarta-feira (17/11) pela reportagem.