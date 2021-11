Contagem quer atrair adolescentes que não tomaram a segunda dose

Apesar de 90,6% da população acima de 18 anos e de 86,7% acima de 12 anos já terem sidos vacinados com a primeira dose, muitos ainda não voltaram às salas de vacina para tomar a segunda dose do imunizante.

A diretora de Imunização de Contagem, Clarissa Castro, reforça que a segunda dose é essencial para a efetiva imunização. Além de proteger contra a doença, ajuda a controlar a circulação do vírus.

"Se não fizermos a imunização completa, não adianta nada a maior parte da população ter tomado a primeira dose”, afirma.

Clarissa Castro explica que a prefeitura está desenvolvendo ações em parceria com outras secretarias - como a de Comunicação - para uma divulgação ampla nas redes sociais e no site como forma de atrair os jovens e a população em geral. "A Secretaria de Desenvolvimento Econômico mantém um diálogo com as empresas do município e incentivando a vacinação dos funcionários, e com a Secretaria de Educação, por meio de escolas e faculdades, para chamar principalmente adolescentes, seja para a primeira como para a segunda dose", disse.