Chuvas ainda exigem atenção

No Vale do Jequitinhonha, uma casa caiu no município de Ataléia, onde precipitações passaram de 100mm em 24 horas (foto: Prefeitura de Ataléia/Divulgação)





Parece que o tempo deu uma ligeira trégua em Minas Gerais ontem. Depois de chegar a acionar o alerta mais alto, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afastou as cidades que estavam em grande perigo por causa das tempestades. Ainda assim, 130 cidades correm "perigo" pela chuva, que ainda pode continuar forte, mas com índices que não devem chegar aos 100mm. Ventos de tempestade, que são aqueles de até 100km/h, podem voltar a atingir os municípios.





O risco de queda de árvores, desligamento de energia elétrica e deslizamentos de terra é grande, segundo o alerta. Mesmo com esse cenário não muito otimista, a situação é considerada “menos grave” do que a registrada ontem. Além do alerta pontual para os municípios, outras cidades do Triângulo, Vale do Rio Doce, Central, Sul e Sudoeste de Minas podem ter problemas com o acumulado de chuvas, que aí sim podem passar dos 100mm.





A meteorologia pede atenção para moradores próximos a encostas e locais onde costumeiramente acontecem alagamentos. E Ataléia a Prefeitura decretou estado de atenção. A cidade, de quase 13 mil habitantes, no Vale do Jequitinhonha, foi uma das mais afetadas da região. Uma casa desabou e várias ruas foram danificadas pela força das tempestades que aconteceram desde terça até quinta-feira.





“Choveu em Ataléia mais de 100mm nas últimas 24 horas. Reunimos com os secretários e determinamos diversas ações emergenciais, como atendimento às famílias que tiveram suas casas atingidas em função das fortes chuvas", disse o prefeito Gilson Botelho (Solidariedade). A Defesa Civil de Ataléia ainda faz um trabalho de diagnóstico da situação. Até o momento, não houve registro de mortes.





O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) também foi acionado para que as equipes possam desobstruir a entrada da cidade, onde várias barreiras caíram. “As escolas estão com as aulas suspensas até segunda ordem, pois estão sendo utilizadas para alojamento das vítimas e local para preparo da alimentação que está sendo entregue para as famílias atingidas pelas chuvas”, completou o chefe do Executivo, que não descarta a possibilidade de decretar estado de calamidade, se as chuvas continuarem. Ataléia segue no alerta de perigo por tempestades nas próximas horas





Problemas





Aricanduva, no Vale do Jequitinhonha, saiu do alerta de perigo, mas o acumulado de chuvas ainda pode causar problemas. Na noite de quinta-feira o Ribeirão São Lourenço foi atingido por uma cabeça d'água (o aumento rápido e repentino do nível de um rio corrente ou cheio, devido a chuvas nas cabeceiras ou em trechos mais altos de seu percurso). A região central do município foi alagada, e algumas casas atingidas. O trabalho de limpeza já está sendo realizado. Em Pará de Minas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma cena inusitada: as bordas de um lago transbordaram, e dezenas de peixes invadiram uma avenida.





Timóteo, no Vale do Aço, ainda se recupera da tempestade que causou vários danos. As chuvas que caem região, especialmente em Timóteo, estão preocupando a defesa civil do município. A previsão para o fim de semana é de 70 mm de chuva. A maior preocupação, segundo a Defesa Civil, são os deslizamentos de terra e desabamentos de casas. O coordenador da Defesa Civil de Timóteo, Marques Valgas, disse que já recebeu mais de 30 chamadas, a maioria relacionada a deslizamentos de terra, na crista de taludes, como aconteceram com as gigantescas rochas que caíram no trecho da BR-381, no distrito de Cachoeira do Vale.





O deslizamento do material rochoso na BR-381, distrito de Cachoeira do Vale, na madrugada de quinta-feira causou sérios problemas para os moradores dos bairros Petrópolis e Santa Rita. Com a estrada bloqueada, a prefeitura sugere um caminho alternativo pelo Bairro Novo Tempo, para que esses moradores possam chegar à área central.





Na capital

Segundo a Defesa Civil, há possibilidade de ocorrência de chuva forte até as 8h de hoje em Belo Horizonte. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), se classifica chuva forte quando o intervalo de precipitação varia entre 20mm e 30mm. Segundo a Defesa Civil, a média climatológica de novembro está em 239,8 mm. A Defesa Civil ainda destaca algumas recomendações a serem seguidas durante esse período chuvoso.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie