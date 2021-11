Suspeitos agem com tranquilidade e roubam carro em Contagem; veja

Momento em que a vítima é rendida pelo ladrão, que fugiu levando seu carro. Ela chegava para trabalhar (foto: Arquivo pessoal da vítima)

A falta de segurança parece cada vez maior nas cidades da Grande BH. Na manhã desta sexta-feira (12/11), a administradora de empresas PCCP, de 32 anos, teve seu carro tomado de assalto quando chegava para trabalhar, na Rua Araraquara, 160, Bairro Vila Paris, em Contagem.

Imagens de vídeo mostram que uma quadrilha está envolvida com o crime, pois assim que ela estaciona o seu veículo, o Ônix azul, placa PUS 8133, surge um homem com aparência de pessoa em situação de rua, que caminha devagar em direção ao carro.

Antes disso, no entanto, a filmagem mostra um veículo branco, que dá a impressão de estar seguindo a vítima, finge estacionar na rua lateral, mas de repente dá uma ré e segue na direção do carro escolhido. Passa por ele, mas estaciona um pouco à frente.

É nesse instante que o homem se aproxima e vai em direção ao carro estacionado, com uma arma na mão, abrindo a porta. Puxa a vítima pelos braços, obrigando-a a sair. Em seguida, assenta no banco do motorista, liga o carro, dá uma ré e sai.

Imediatamente após o ladrão ter roubado o carro, o veículo branco também arranca e o segue, como se fosse uma escolta. A vítima registrou queixa na Polícia Militar. Até o fechamento desta edição, os ladrões não tinham sido presos.